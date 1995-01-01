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    Агуэро помещен на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причину отсутствия форварда Серхио Агуэро в заявке на матч Кубка Англии против «Бирмингема» (3:0).

    «К сожалению, он чаще обычного контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Теперь он должен находиться в изоляции на протяжении нескольких дней», – сказал Гвардиола.

    По информации Sky Sports, на карантине аргентинец пробудет десять дней, то есть он точно пропустит ближайшие матчи АПЛ против «Брайтона» и «Кристал Пэлас».

    • В текущем сезоне Агуэро забил два гола в девяти матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом.

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    Источник: Sky Sports

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