Агуэро помещен на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причину отсутствия форварда Серхио Агуэро в заявке на матч Кубка Англии против «Бирмингема» (3:0).

«К сожалению, он чаще обычного контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Теперь он должен находиться в изоляции на протяжении нескольких дней», – сказал Гвардиола.

По информации Sky Sports, на карантине аргентинец пробудет десять дней, то есть он точно пропустит ближайшие матчи АПЛ против «Брайтона» и «Кристал Пэлас».