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    El Chiringuito TV: «Ливерпуль» заинтересовался Рамосом

    Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации El Chiringuito TV, в услугах испанца заинтересован «Ливерпуль». Клуб хочет подписать футболиста, поскольку испытывает проблемы в обороне из-за травм основных игроков.

    • Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
    • Нынешний контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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