El Chiringuito TV: «Ливерпуль» заинтересовался Рамосом

Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации El Chiringuito TV, в услугах испанца заинтересован «Ливерпуль». Клуб хочет подписать футболиста, поскольку испытывает проблемы в обороне из-за травм основных игроков.
- Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
- Нынешний контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».