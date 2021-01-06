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    AS: Бэйл намерен отработать контракт с «Реалом» до конца

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», настроен вернуться в мадридский клуб.

    Валлиец намерен получить еще один шанс в «Реале» и хочет отработать контракт с мадридцами до конца. Соглашение Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.

    Мадридский клуб занял противоположную позицию. Руководство «Реала» хочет расстаться с Бэйлом, чтобы сэкономить средства на покупку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    • В 11 матчах за «Тоттенхэм» Бэйл забил три гола.
    • «Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который зарабатывает 30 миллионов евро в год.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3377

      solodealer 13 минут назад

      Патриот "Реала"!
      Его даже на поле не выпускают, а он всё патриот!

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      Рейтинг: +5590

      серега кашин 30 минут назад

      правильно он от 15 лямов не откажется

      0
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      Рейтинг: +951

      Maxi_7 1 час назад

      Тут опечатка - "Бэйл намерен играть в гольф на зарплату Реала до конца контракта"
      Исправьте пожалуйста. Спасибо.

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