AS: Бэйл намерен отработать контракт с «Реалом» до конца

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», настроен вернуться в мадридский клуб.
Валлиец намерен получить еще один шанс в «Реале» и хочет отработать контракт с мадридцами до конца. Соглашение Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.
Мадридский клуб занял противоположную позицию. Руководство «Реала» хочет расстаться с Бэйлом, чтобы сэкономить средства на покупку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
- В 11 матчах за «Тоттенхэм» Бэйл забил три гола.
- «Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который зарабатывает 30 миллионов евро в год.
Источник: AS