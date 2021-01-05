Главные новости дня. В АПЛ рекордное количество заражений коронавирусом, Рамос и Месси могут перейти в «ПСЖ»

За два дня коронавирусом заразились два игрока «Ювентуса». Туринцы отложили вылет на игру с «Миланом»

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В АПЛ выявлено рекордное количество заражений коронавирусом за неделю

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Вероятнее всего, Месси уйдет летом»

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