Кандидат в президенты «Барселоны»: «Вероятнее всего, Месси уйдет летом»

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито заявил, что капитан команды Лионель Месси близок к уходу из каталонского клуба.

«Если бы Месси удалось сохранить, это стало бы лучшей новостью для «Барселоны». Но я настроен не очень оптимистично. Очень важно, чтобы Месси остался в «Барсе» с пониманием, что следующие два года могут быть трудными.

Лео здесь уже 20 лет. Он фанат «Барселоны», и я думаю, что ситуация для него весьма чувствительная. Он дал нам очень многое, а «Барселона» дала многое ему. Пришло время всем нам потрудиться. Самый вероятный исход, который я вижу, – его уход из клуба этим летом», – сказал Бенедито.