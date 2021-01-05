Кандидат в президенты «Барселоны»: «Вероятнее всего, Месси уйдет летом»

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито заявил, что капитан команды Лионель Месси близок к уходу из каталонского клуба.
«Если бы Месси удалось сохранить, это стало бы лучшей новостью для «Барселоны». Но я настроен не очень оптимистично. Очень важно, чтобы Месси остался в «Барсе» с пониманием, что следующие два года могут быть трудными.
Лео здесь уже 20 лет. Он фанат «Барселоны», и я думаю, что ситуация для него весьма чувствительная. Он дал нам очень многое, а «Барселона» дала многое ему. Пришло время всем нам потрудиться. Самый вероятный исход, который я вижу, – его уход из клуба этим летом», – сказал Бенедито.
- Бенедито ранее рассказал о своих планах в случае победы на президентских выборах каталонского клуба. Он хочет построить новый стадион для «Барселоны». Функционер рассматривает два варианта: снос «Камп Ноу» и временный переезд на Олимпийский стадион, либо строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.
- Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе 2021 года.
Источник: ESPN