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  • Кудряшов: «Задача-минимум для сборной России – дойти до полуфинала Евро-2020»

Кудряшов: «Задача-минимум для сборной России – дойти до полуфинала Евро-2020»

5 января 2021, 14:14
20

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

«Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, надеюсь, пройдет в этом году и пройдет со зрителями. Это большое событие. Хотелось бы, чтобы зрители были не только у экранов, но и на трибунах. Цель на Евро — выйти в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сделает все возможное, а нашей задачей будет выполнять намеченное. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум — дойти до полуфинала», – сказал Кудряшов в интервью «Российской газете».

  • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат Европы Россия Кудряшов Федор
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1609845553
А на практике и из группы не выйдите
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derrik2000
1609846133
Кудряшов, видать, курнул знатно... ))))))))))))))))) Или уже на что-то более "улётное" подсел??? DDD
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Из Твери Леха
1609846595
Видимо Кудряшов еще не отошел от новогоднего застолья.
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absent32
1609846922
мы видели вашу задачу минимум на лиге наций! спасибо, больше таких минимумов не надо ставить!
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nik55
1609849871
Кудряшов--ты что куришь?
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petrucho-spb
1609853107
Ну дай Бог.
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portero
1609856438
Беда там таких пешеходов не будет, хорошо что хоть задача такая, потом послушаем причины почему наши игроки ничего не могут...
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JI e x a
1609865763
Ну зачем брать интервью у пьяных футболистов? У журналистов ничего святого не осталось. Видно же, что человек не в себе.
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nemolod
1609873330
Отлично! Только не сказал,за счет каких качеств можно дойти др полуфинала?! Уж на что на Евро-2008 какая была крепкая сборная и то неслабых голландцев смогли лишь в дополнительное время обыграть,причем какие скорости показывали наши футболисты,а сейчас на один тайм еле сил хватает!
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Hektor 84
1609873534
Хорошая трава в Турции! Эх как его торкнуло)))
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