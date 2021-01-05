Кудряшов: «Задача-минимум для сборной России – дойти до полуфинала Евро-2020»

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

«Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, надеюсь, пройдет в этом году и пройдет со зрителями. Это большое событие. Хотелось бы, чтобы зрители были не только у экранов, но и на трибунах. Цель на Евро — выйти в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сделает все возможное, а нашей задачей будет выполнять намеченное. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум — дойти до полуфинала», – сказал Кудряшов в интервью «Российской газете».