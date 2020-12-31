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    Кудряшов: «Задача-минимум для сборной России – дойти до полуфинала Евро-2020»

    Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.

    «Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, надеюсь, пройдет в этом году и пройдет со зрителями. Это большое событие. Хотелось бы, чтобы зрители были не только у экранов, но и на трибунах. Цель на Евро — выйти в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сделает все возможное, а нашей задачей будет выполнять намеченное. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум — дойти до полуфинала», – сказал Кудряшов в интервью «Российской газете».

    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18870

      bset 20 минут назад

      В июле напомним ему, сам ещё посмеётся над своими высказываниями. Только Черчесову после отставки не смешно будет.

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      Рейтинг: +2630

      absent32 31 минуту назад

      мы видели вашу задачу минимум на лиге наций! спасибо, больше таких минимумов не надо ставить!

      0
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      Рейтинг: +2689

      Из Твери Леха 37 минут назад

      Видимо Кудряшов еще не отошел от новогоднего застолья.

      0
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      Рейтинг: +13718

      derrik2000 44 минуты назад

      Кудряшов, видать, курнул знатно... )))))))))))))))))
      Или уже на что-то более "улётное" подсел??? DDD

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      Рейтинг: +4177

      Виталий Орехов 45 минут назад

      А сегодня только 5-е января! Федя, харе бухать!

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      Рейтинг: +2565

      neim 52 минуты назад

      Ооооооо , да вас понесло сударь. Да так сильно, что аж берегов не видите. Или из тёплой Турции всё видится немного не по нашему ?

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      Рейтинг: +11060

      Skull_Boy 54 минуты назад

      А на практике и из группы не выйдите

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