Football Italia: «Ювентус» отложит вылет на игру с «Миланом» из-за вспышки коронавируса

«Ювентус» отложит вылет в Милан на матч 16-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса. Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.
Изначально туринцы планировали вылететь на игру с «Миланом» сегодня – за сутки до начала встречи. Однако, «Ювентус» решил остаться в Турине до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. После этого будет принято решение о поездке на матч.
- Матч «Милан» – «Ювентус» состоится завтра, 6 января. Начало встречи – в 22:45 по Москве.
- «Милан» идет на первом месте в Серии А. «Ювентус» – пятый.
Источник: Football Italia