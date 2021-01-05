Football Italia: «Ювентус» отложит вылет на игру с «Миланом» из-за вспышки коронавируса

«Ювентус» отложит вылет в Милан на матч 16-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса. Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.

Изначально туринцы планировали вылететь на игру с «Миланом» сегодня – за сутки до начала встречи. Однако, «Ювентус» решил остаться в Турине до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. После этого будет принято решение о поездке на матч.