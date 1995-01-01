Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Football Italia: «Ювентус» отложит вылет на игру с «Миланом» из-за вспышки коронавируса

    «Ювентус» отложит вылет в Милан на матч 16-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса. Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.

    Изначально туринцы планировали вылететь на игру с «Миланом» сегодня – за сутки до начала встречи. Однако, «Ювентус» решил остаться в Турине до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. После этого будет принято решение о поездке на матч.

    • Матч «Милан» – «Ювентус» состоится завтра, 6 января. Начало встречи – в 22:45 по Москве.
    • «Милан» идет на первом месте в Серии А. «Ювентус» – пятый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81792
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru