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    Рамос – Пересу: «В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос и нападающий «Барселоны» Лионель Месси могут перейти в «ПСЖ» летом 2021 года.

    По информации El Chiringuito TV, Рамос сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что готов рассмотреть предложения других команд из-за отсутствия согласия с «Реалом» по новому контракту. В частности, защитник упомянул о предложении «ПСЖ».

    «Чувствую себя покинутым. Думаю, что вы, как и Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор «Реала» – прим. «Бомбардира»), хотите, чтобы я ушел из «Реала».

    Я открыт к предложениям других клубов. В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси», – приводит слова Рамоса El Chiringuito TV.

    • Действующий контракт Месси с «Барселоной», как и соглашение Рамоса с «Реалом», истекает летом 2021 года.
    • Оба футболиста пока не намерены продлевать соглашения. С 1 января они могут вести переговоры с другими клубами.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1073

      petr69 2 часа назад

      Реалу нужен исключительно из за харизмы, как защитник стал слабоват.ПСЖ ничего не приобретет от перехода Рамоса и Месси, только головные боли

      1
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      Рейтинг: +1808

      Dizayner 2 часа назад

      Эль Чирингито подслушали, или Рамос это им сам сказал?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3474

      InterMilLano1908 > Dizayner 48 минут назад

      Сам сказал

      0
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      Рейтинг: +1808

      Dizayner > InterMilLano1908 8 минут назад

      а, ну тогда инфа сотка, раз сам сказал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11029

      Cules2013 2 часа назад

      похоже, мы скоро увидим опровержение, но всё равно, забавная новость

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