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  • Рамос – Пересу: «В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси»

Рамос – Пересу: «В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси»

5 января 2021, 11:37
6

Защитник «Реала» Серхио Рамос и нападающий «Барселоны» Лионель Месси могут перейти в «ПСЖ» летом 2021 года.

По информации El Chiringuito TV, Рамос сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что готов рассмотреть предложения других команд из-за отсутствия согласия с «Реалом» по новому контракту. В частности, защитник упомянул о предложении «ПСЖ».

«Чувствую себя покинутым. Думаю, что вы, как и Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор «Реала» – прим. «Бомбардира»), хотите, чтобы я ушел из «Реала».

Я открыт к предложениям других клубов. В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси», – приводит слова Рамоса El Chiringuito TV.

  • Действующий контракт Месси с «Барселоной», как и соглашение Рамоса с «Реалом», истекает летом 2021 года.
  • Оба футболиста пока не намерены продлевать соглашения. С 1 января они могут вести переговоры с другими клубами.

Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Барселона Рамос Серхио Месси Лионель Перес Флорентино
Комментарии (6)
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Cules2013
1609838872
похоже, мы скоро увидим опровержение, но всё равно, забавная новость
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Dizayner
1609840695
Эль Чирингито подслушали, или Рамос это им сам сказал?))
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petr69
1609841010
Реалу нужен исключительно из за харизмы, как защитник стал слабоват.ПСЖ ничего не приобретет от перехода Рамоса и Месси, только головные боли
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nelez
1609919760
Бред.Рамоса оставим. А месси никуда не уйдет.Он в Барсе "гений" , а в другом клубе станет обычным средняком.К этому месси не привык. И этого месси лучше понимает чем кто нибудь другой. И Рамос никуда не уйдет.
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