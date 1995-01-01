Рамос – Пересу: «В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси»

Реалу нужен исключительно из за харизмы, как защитник стал слабоват.ПСЖ ничего не приобретет от перехода Рамоса и Месси, только головные боли
Защитник «Реала» Серхио Рамос и нападающий «Барселоны» Лионель Месси могут перейти в «ПСЖ» летом 2021 года.
По информации El Chiringuito TV, Рамос сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что готов рассмотреть предложения других команд из-за отсутствия согласия с «Реалом» по новому контракту. В частности, защитник упомянул о предложении «ПСЖ».
«Чувствую себя покинутым. Думаю, что вы, как и Хосе Анхель Санчес (исполнительный директор «Реала» – прим. «Бомбардира»), хотите, чтобы я ушел из «Реала».
Я открыт к предложениям других клубов. В «ПСЖ» мне сказали, что я буду играть в одной команде с Месси», – приводит слова Рамоса El Chiringuito TV.
- Действующий контракт Месси с «Барселоной», как и соглашение Рамоса с «Реалом», истекает летом 2021 года.
- Оба футболиста пока не намерены продлевать соглашения. С 1 января они могут вести переговоры с другими клубами.