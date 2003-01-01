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    «Чемпионат»: «Кубань» планирует вернуться в РПЛ. Худяков может стать гендиректором клуба

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков может стать генеральным директором «Кубани». Вместе с ним в краснодарский клуб может отправиться ряд футболистов тамбовской команды.

    «В данной ситуации будут востребованы менеджерские качества Худякова, который имеет серьeзный и позитивный опыт по выводу клуба из ПФЛ в РПЛ. Именно такова стратегическая цель «Кубани» на ближайшие несколько лет.

    Важное отличие от «Тамбова» состоит в том, что уже сейчас краснодарский клуб располагает необходимой инфраструктурой и стадионом», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Ранее сообщалось, что «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».
    • «Кубань» вылетела из РПЛ в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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