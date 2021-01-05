«Чемпионат»: «Кубань» планирует вернуться в РПЛ. Худяков может стать гендиректором клуба

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков может стать генеральным директором «Кубани». Вместе с ним в краснодарский клуб может отправиться ряд футболистов тамбовской команды.

«В данной ситуации будут востребованы менеджерские качества Худякова, который имеет серьeзный и позитивный опыт по выводу клуба из ПФЛ в РПЛ. Именно такова стратегическая цель «Кубани» на ближайшие несколько лет.

Важное отличие от «Тамбова» состоит в том, что уже сейчас краснодарский клуб располагает необходимой инфраструктурой и стадионом», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.