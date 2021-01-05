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  • «Чемпионат»: «Кубань» планирует вернуться в РПЛ. Худяков может стать гендиректором клуба

«Чемпионат»: «Кубань» планирует вернуться в РПЛ. Худяков может стать гендиректором клуба

5 января 2021, 10:47
24

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков может стать генеральным директором «Кубани». Вместе с ним в краснодарский клуб может отправиться ряд футболистов тамбовской команды.

«В данной ситуации будут востребованы менеджерские качества Худякова, который имеет серьeзный и позитивный опыт по выводу клуба из ПФЛ в РПЛ. Именно такова стратегическая цель «Кубани» на ближайшие несколько лет.

Важное отличие от «Тамбова» состоит в том, что уже сейчас краснодарский клуб располагает необходимой инфраструктурой и стадионом», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Ранее сообщалось, что «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».
  • «Кубань» вылетела из РПЛ в 2016 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кубань Тамбов
Комментарии (24)
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Алехсбургер.
1609835552
Лифт возвращается?) Странно,тут легендарное Торпедо никак не всплывёт,а нынешний "Урожай"(при наличии "Краснодара") куда собрался?
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Дедуктор
1609839195
Возвращения "Кубани" многие ждут. "Кубань" это народная команда. Было бы очень интересное соперничество с проектом Галицкого (при всем уважении к команде "Краснодар".
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Просто-333
1609843303
Только за!!!
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oyabun
1609843555
Без приличного финансирования клуб не возродить. И никакие Худяковы тут не помогут.
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АХ
1609845635
Кубань и Краснодар. Эта красивая история о том, как пилят деньги чиновники и как их вкладывает собственник.... Результат сей басни Крылова мы уже видели в полном фиаско первой и взлете второй команд. Идём на второй заход?!
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JTherry
1609848499
"эффективный менеджер" смывается с тамбовского корабля на кубанские поля за освоением бабла... стадион там уже есть, и реконструкция не предполагается)
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zigbert
1609854131
Настойчивости Павла можно позавидовать. Только вот на что он рассчитывает?
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erma
1609865456
Вот это бомба! Но Худякова не хватит, нужен еще один Галицкий. Или просто бабло недопилили?
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Hektor 84
1609866612
Смешно епт!!! Востребованы менеджерские качества Худякова))))) по распилу бюджетного бабла! Через пару сезонов место Тамбова займет Кубань и будет Худяков снова с протянутой рукой бегать. И еще и клуб выбран удачно. В котором раньше тоже любили бабло пилить и команду сначала выводили в вышку, на следующий сезон опускали. Вот ситуация и показывает из чего сделан Худяков. Ху из ху)))
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paracetamol
1609873197
Чё, в Кубани денег больше? Из-за бабла и вылетела.
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