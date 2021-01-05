В АПЛ выявлено рекордное количество заражений коронавирусом за неделю

Пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделю с 28 декабря по 3 января было обнаружено 40 случаев заражения среди игроков и сотрудников клубов.

«Премьер-лига теперь проверяет игроков и персонал клуба два раза в неделю. С 28 декабря по 31 декабря 1311 игроков и сотрудников клубов были проверены на COVID-19, выявлено 28 новых положительных тестов. С 1 января по 3 января 984 игрока и сотрудников были протестированы на COVID-19, обнаружено 12 случаев заражения.

Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов лига по-прежнему следует своим протоколам по COVID-19. Матчи проводятся в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.