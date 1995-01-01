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    В АПЛ выявлено рекордное количество заражений коронавирусом за неделю

    Пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделю с 28 декабря по 3 января было обнаружено 40 случаев заражения среди игроков и сотрудников клубов.

    «Премьер-лига теперь проверяет игроков и персонал клуба два раза в неделю. С 28 декабря по 31 декабря 1311 игроков и сотрудников клубов были проверены на COVID-19, выявлено 28 новых положительных тестов. С 1 января по 3 января 984 игрока и сотрудников были протестированы на COVID-19, обнаружено 12 случаев заражения.

    Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов лига по-прежнему следует своим протоколам по COVID-19. Матчи проводятся в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.

    • 40 случаев за неделю – рекордное количество в этом сезоне АПЛ.
    • До этого максимальное количество инфицированных было выявлено в период с 21 по 27 декабря – 18.

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    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5582

      серега кашин 2 часа назад

      апл скоро прикроют если так будет продолжаться и дальше

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