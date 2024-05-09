Футболисту АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа

Неназванный игрок АПЛ оказался зависимым от закиси азота.

Употребление так называемого «веселящего газа» может провоцировать сердечные приступы, инсульты и повреждения головного мозга.

Футболист, выступающий за клуб английской Премьер-лиги, злоупотреблял этим газом, в связи с чем в апреле ему вызывали скорую.

Врачи диагностировали зависимость у спортсмена. Его клуб проинформирован о проблеме.

С прошлого года хранение балончиков с «веселящим газом» является уголовным преступлением в Великобритании, однако полицейские не возбудили дело против игрока.