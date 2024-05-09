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    • Футболисту АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа

    Футболисту АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа

    Неназванный игрок АПЛ оказался зависимым от закиси азота.

    Употребление так называемого «веселящего газа» может провоцировать сердечные приступы, инсульты и повреждения головного мозга.

    Футболист, выступающий за клуб английской Премьер-лиги, злоупотреблял этим газом, в связи с чем в апреле ему вызывали скорую.

    Врачи диагностировали зависимость у спортсмена. Его клуб проинформирован о проблеме.

    С прошлого года хранение балончиков с «веселящим газом» является уголовным преступлением в Великобритании, однако полицейские не возбудили дело против игрока.

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    Источник: Daily Mail

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    09.05.2024 17:58
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    Комментарии (2)
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    Янвapь 69
    1715267621
    Этот газ в торасофке из навозных куч добывают ?
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715271845
    Наркотики не помогут играть лучше, а лишь создадут проблемы как у Марадоны
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