Мамаев одним словом описал свою карьеру

Павел Мамаев ответил, считает ли он успешной свою профессиональную карьеру.

Полузащитник ушел из футбола в феврале 2023 года.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».

В составе сборной России Мамаев поучаствовал в 15 матчах.

– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определeнный период времени.

Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

– Какой период в карьере у вас лучший?

– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмeрки лучших команд Европы – я счастлив.

У меня фантастическая карьера. Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети, – космонавт, пилот и так далее.

Всe началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть.