Мамаев одним словом описал свою карьеру

Павел Мамаев ответил, считает ли он успешной свою профессиональную карьеру.
- Полузащитник ушел из футбола в феврале 2023 года.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».
- В составе сборной России Мамаев поучаствовал в 15 матчах.
– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определeнный период времени.
Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.
– Какой период в карьере у вас лучший?
– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмeрки лучших команд Европы – я счастлив.
У меня фантастическая карьера. Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети, – космонавт, пилот и так далее.
Всe началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть.