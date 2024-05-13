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    Мамаев одним словом описал свою карьеру

    Павел Мамаев ответил, считает ли он успешной свою профессиональную карьеру.

    • Полузащитник ушел из футбола в феврале 2023 года.
    • Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».
    • В составе сборной России Мамаев поучаствовал в 15 матчах.

    – Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определeнный период времени.

    Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

    – Какой период в карьере у вас лучший?

    – Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмeрки лучших команд Европы – я счастлив.

    У меня фантастическая карьера. Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети, – космонавт, пилот и так далее.

    Всe началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.05.2024 22:10
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    Комментарии (3)
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    alex1951
    1715628618
    А шампанское , а табуретки,а шконка ? Это тоже в плюсе ? Твой корефан и то умудрился дальше запрыгнуть)))
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    MazaiNN
    1715630923
    Я тоже могу одним словом описать карьеру Павлика. Да за это слово только сегодня бан сняли. Волки позорные.
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