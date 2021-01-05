Пиоли: «Отругал Ибру за видео в соцсетях. С «Ювентусом» он не сыграет»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что форвард Златан Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом». Матч состоится завтра, 6 января.

«Я отругал Ибру за видео, размещенное в социальных сетях. После этого меня завалили телефонными звонками, чтобы узнать, сможет ли Златан сыграть с «Ювентусом». Нет, его не будет на матче», – сказал Пиоли.