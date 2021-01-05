Пиоли: «Отругал Ибру за видео в соцсетях. С «Ювентусом» он не сыграет»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что форвард Златан Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом». Матч состоится завтра, 6 января.
«Я отругал Ибру за видео, размещенное в социальных сетях. После этого меня завалили телефонными звонками, чтобы узнать, сможет ли Златан сыграть с «Ювентусом». Нет, его не будет на матче», – сказал Пиоли.
- Сообщалось, что Ибрагимович, Салемакерс и Беннасер могут пропустить три матча «Милана».
- Несколько дней назад Ибрагимович опубликовал в соцсетях видео, где он в одних плавках ложится на снег.
- Швед восстанавливается от травмы бедра, полученной в ноябре.
Источник: La Gazzetta dello Sport