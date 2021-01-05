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    Пиоли: «Отругал Ибру за видео в соцсетях. С «Ювентусом» он не сыграет»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что форвард Златан Ибрагимович не сыграет с «Ювентусом». Матч состоится завтра, 6 января.

    «Я отругал Ибру за видео, размещенное в социальных сетях. После этого меня завалили телефонными звонками, чтобы узнать, сможет ли Златан сыграть с «Ювентусом». Нет, его не будет на матче», – сказал Пиоли.

    • Сообщалось, что Ибрагимович, Салемакерс и Беннасер могут пропустить три матча «Милана».
    • Несколько дней назад Ибрагимович опубликовал в соцсетях видео, где он в одних плавках ложится на снег.
    • Швед восстанавливается от травмы бедра, полученной в ноябре.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +890

      PassCSKA 44 минуты назад

      Пиоли бессмертный по ходу))

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      Рейтинг: +5571

      серега кашин 48 минут назад

      и что тут такого может он просто закаляется

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