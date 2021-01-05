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  • «Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту»

«Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту»

5 января 2021, 13:55
20

Нападающий «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту», сообщает UOL.

«Порту» готов заплатить 15-18 миллионов евро, при этом «Гремио» получит 15% от суммы дальнейшего трансфера игрока. Вместе с тем, «Зенит» сообщил бразильскому клубу, что хочет сделать более выгодное предложение. Также за игрока борется «Севилья».

  • Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать бразильского нападающего еще в летнее трансферное окно.
  • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
  • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: UOL

UOL – Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Гремио Зенит Порту Севилья
Комментарии (20)
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Давид59
1609844616
Если он сразу не пошёл в Зенит, то и сейчас не пойдёт. Неужели предложение от Порту было выгоднее, чем от Зенита? А если всё же пойдёт, то история с Порту была задумана, чтобы задрать цену
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Вомбат
1609846207
Кто-то всерьез вопринимает эти бредни? Вроде бы все любители футбола должны знать, что в России действует лимит на легионеров. И что в топ-командах все лимитные позиции давно и прочно заполнены, и чтобы кого-то купить, надо сначала кого-то продать. А продавать-то некому. Кто купит Дриусси за 16 млн евро, назначенных Зенитом, если он стоит12 млн? За него сейчас никто и 12 не даст, потому что у него остался только год контракта.
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Рубинище
1609846268
Да хоть Пеле Зениту привезите, Семак так и так облажается. Как у Гайдара-" Дураку хоть танк дай, он машину погубит и себя вместе с ней". С этим тренером заранее понятно, что евро кубки потеряны и толку ни какого. Вся надежда на др. команды-вот им усиление не помешает.
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серега кашин
1609848942
конечно для своего развития он выберет порту чем зенит
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nik55
1609850068
болото он не выберет
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portero
1609856678
Пока то что приходит к нам в РПЛ на перехватах, мягко говоря низкого уровня, да и не будет по другому....
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вальтер 79
1609863988
для зенита нет ничего невозможного если надо думаю и месси потянут на пару с роналду)))))))))
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Hektor 84
1609867332
С Порту тягаться без шансов! Паренек лучше выберет теплую Португалию, та и Порту считается супер клубом в Европе, в отличии от зенита. И регулярно играют в плей офф еврокубков, в том числе лиги чемпионов. А с зенитом только четвертые места и порят их все кому не лень. Через пару сезонов паренек перейдет в топ клуб из топ 5 чемпионатов Европы. Вот тут то зинит сможет его лямов за 100 переманить у Порту)))
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paracetamol
1609872008
Форварда надо, но такого-ли?
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renepjd
1609950431
Есть же молодой, который в дубле или Зените-2 наколотил. Пусть потихоньку наигрывают в основу. Тем более, что в РПЛ и с ним хуже не будет, а в еврокубках и с Месси ничего не светит
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