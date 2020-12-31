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    «Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту»

    Нападающий «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту», сообщает UOL.

    «Порту» готов заплатить 15-18 миллионов евро, при этом «Гремио» получит 15% от суммы дальнейшего трансфера игрока. Вместе с тем, «Зенит» сообщил бразильскому клубу, что хочет сделать более выгодное предложение. Также за игрока борется «Севилья».

    • Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать бразильского нападающего еще в летнее трансферное окно.
    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL

    UOL – Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5490

      Рубинище 42 минуты назад

      Да хоть Пеле Зениту привезите, Семак так и так облажается. Как у Гайдара-" Дураку хоть танк дай, он машину погубит и себя вместе с ней".
      С этим тренером заранее понятно, что евро кубки потеряны и толку ни какого. Вся надежда на др. команды-вот им усиление не помешает.

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      Рейтинг: +7202

      Вомбат 43 минуты назад

      Кто-то всерьез вопринимает эти бредни? Вроде бы все любители футбола должны знать, что в России действует лимит на легионеров. И что в топ-командах все лимитные позиции давно и прочно заполнены, и чтобы кого-то купить, надо сначала кого-то продать. А продавать-то некому. Кто купит Дриусси за 16 млн евро, назначенных Зенитом, если он стоит12 млн? За него сейчас никто и 12 не даст, потому что у него остался только год контракта.

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      Рейтинг: +4303

      Давид59 1 час назад

      Если он сразу не пошёл в Зенит, то и сейчас не пойдёт. Неужели предложение от Порту было выгоднее, чем от Зенита? А если всё же пойдёт, то история с Порту была задумана, чтобы задрать цену

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