«Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту»

Нападающий «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту», сообщает UOL.
«Порту» готов заплатить 15-18 миллионов евро, при этом «Гремио» получит 15% от суммы дальнейшего трансфера игрока. Вместе с тем, «Зенит» сообщил бразильскому клубу, что хочет сделать более выгодное предложение. Также за игрока борется «Севилья».
- Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывал подписать бразильского нападающего еще в летнее трансферное окно.
- Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.