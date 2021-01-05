«Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту»

Нападающий «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту», сообщает UOL.

«Порту» готов заплатить 15-18 миллионов евро, при этом «Гремио» получит 15% от суммы дальнейшего трансфера игрока. Вместе с тем, «Зенит» сообщил бразильскому клубу, что хочет сделать более выгодное предложение. Также за игрока борется «Севилья».