FcInterNews: Спалетти не возглавит сборную Чили. «Интер» платит ему 5 миллионов в год

Бывший главный тренер «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти не собирается работать со сборной Чили.

Спаллетти отклонил предложение Федерации футбола Чили, поскольку его контракт с «Интером», по которому он получает 5 миллионов евро в год, еще не истек.