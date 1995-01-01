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    FcInterNews: Спалетти не возглавит сборную Чили. «Интер» платит ему 5 миллионов в год

    Бывший главный тренер «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти не собирается работать со сборной Чили.

    Спаллетти отклонил предложение Федерации футбола Чили, поскольку его контракт с «Интером», по которому он получает 5 миллионов евро в год, еще не истек.

    • Итальянский специалист покинул «Интер» в мае 2019 года.
    • Срок контракта с «Интером» истечет летом 2021 года.
    • Сообщалось, что Спаллетти может возглавить сборную Чили.

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    Источник: FcInterNews

    FcInterNews - итальянское медиа, которое специализируется на новостях об «Интере». Аудитория в твиттере - 61 тыс. человек.

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