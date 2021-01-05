FcInterNews: Спалетти не возглавит сборную Чили. «Интер» платит ему 5 миллионов в год

Бывший главный тренер «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти не собирается работать со сборной Чили.
Спаллетти отклонил предложение Федерации футбола Чили, поскольку его контракт с «Интером», по которому он получает 5 миллионов евро в год, еще не истек.
- Итальянский специалист покинул «Интер» в мае 2019 года.
- Срок контракта с «Интером» истечет летом 2021 года.
- Сообщалось, что Спаллетти может возглавить сборную Чили.
Источник: FcInterNews
FcInterNews - итальянское медиа, которое специализируется на новостях об «Интере». Аудитория в твиттере - 61 тыс. человек.