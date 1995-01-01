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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Лидс»

    В первом матче 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лидса». Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    Жозе Моуринью выиграл у Марсело Бьелсы все пять очных матчей. Общий счет – 18:2.

    Гарри Кейн забил всем 30 командам АПЛ, против которых выступал. Он единственный в истории турнира, кто забил всем командам, против которых играл (среди тех, кто встречался более чем с одним оппонентом).

    Хын-Мин Сон забил 100-й официальный гол за «Тоттенхэм».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Тоттенхэм – Челси – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 29 (с пенальти); 2:0 – Сон, 43; 3:0 – Алдервейрелд, 50.

    Удаления: Доэрти, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +590

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Совсем постарел Жозе. Седой как лунь.
      Посмотрим что будет по итогам сезона и ЛЕ.

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      Рейтинг: +41538

      MaxRnD 2 часа назад

      Физручиньо и тут пеналем помогли

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