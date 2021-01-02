АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Лидс»

В первом матче 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лидса». Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве.

Жозе Моуринью выиграл у Марсело Бьелсы все пять очных матчей. Общий счет – 18:2.

Гарри Кейн забил всем 30 командам АПЛ, против которых выступал. Он единственный в истории турнира, кто забил всем командам, против которых играл (среди тех, кто встречался более чем с одним оппонентом).

Хын-Мин Сон забил 100-й официальный гол за «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Тоттенхэм – Челси – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 29 (с пенальти); 2:0 – Сон, 43; 3:0 – Алдервейрелд, 50.

Удаления: Доэрти, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

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