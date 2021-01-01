Маркиньос – лучший игрок Лиги 1 в 2020 году по версии GFFN. Головин не вошел в топ-100

Французский футбольный портал Get French Football News опубликовал ежегодный топ-100 лучших футболистов Лиги 1.

Лучшим футболистом чемпионата Франции в 2020 году признан защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Второе место в рейтинге занял его одноклубник Килиан Мбаппе, третьим стал Неймар.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые с момента перехода в французский клуб не попал в рейтинг GFFN 100. В 2019 году хавбек сборной России занял 90-е место, в 2018-м стал 86-м.