Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Маркиньос – лучший игрок Лиги 1 в 2020 году по версии GFFN. Головин не вошел в топ-100

    Французский футбольный портал Get French Football News опубликовал ежегодный топ-100 лучших футболистов Лиги 1.

    Лучшим футболистом чемпионата Франции в 2020 году признан защитник «ПСЖ» Маркиньос.

    Второе место в рейтинге занял его одноклубник Килиан Мбаппе, третьим стал Неймар.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые с момента перехода в французский клуб не попал в рейтинг GFFN 100. В 2019 году хавбек сборной России занял 90-е место, в 2018-м стал 86-м.

    • Головин не играет с 30 августа.
    • Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2021 19:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru