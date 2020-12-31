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    Лещук: «Динамо» будет радовать болельщиков красивой игрой»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в новогоднем обращении пообещал красивый футбол. Он пригласил фанатов на стадион.

    «Желаю вам побольше побед «Динамо». Мы очень рады видеть вас на нашем стадионе. Приходите, поддерживайте нас. Мы будем вас радовать красивой игрой», – сказал голкипер.

    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • Лещук провел в сезоне чемпионата России 1 матч.
    • В первом официальном матче 2021 года «Динамо» сыграет со «Спартаком».

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    Источник: твиттер «Динамо»

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