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РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной Галактионовым

30 декабря 2020, 17:14

Контракт главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова теперь действует до конца 2022 года. О продлении сообщил РФС.

«Благодарю руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Александра Александровича Алаева за оказанное доверие. За пристальное внимание к команде, за создание всех необходимых условий для развития команды, что позволяет нашему коллективу добиваться выполнения поставленных серьeзных задач. Мы привыкли к таким вызовам, и это показывает опыт работы за все годы в системе сборных команд РФС.Конечно, я очень рад продлению договора с Российским футбольным союзом. По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством Союза условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся.

Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года. Однако после этого турнира начнeтся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры. Нам, конечно, интересно решать по-настоящему европейские задачи», – сказал Галактионов.

  • Михаил Галактионов с 2014 года тренирует юношеские сборные команды.
  • В октября 2020 года по итогам 2-летнего отборочного цикла молодежная сборная Галактионова спустя 8 лет вышла в финальную часть Евро-2021 среди молодежных команд до 21 года.
  • Групповой этап Евро-2021 пройдeт для России в конце марта в Венгрии.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Галактионов Михаил
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