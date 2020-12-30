РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной Галактионовым

Контракт главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова теперь действует до конца 2022 года. О продлении сообщил РФС.
«Благодарю руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Александра Александровича Алаева за оказанное доверие. За пристальное внимание к команде, за создание всех необходимых условий для развития команды, что позволяет нашему коллективу добиваться выполнения поставленных серьeзных задач. Мы привыкли к таким вызовам, и это показывает опыт работы за все годы в системе сборных команд РФС.Конечно, я очень рад продлению договора с Российским футбольным союзом. По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством Союза условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся.
Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года. Однако после этого турнира начнeтся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры. Нам, конечно, интересно решать по-настоящему европейские задачи», – сказал Галактионов.
- Михаил Галактионов с 2014 года тренирует юношеские сборные команды.
- В октября 2020 года по итогам 2-летнего отборочного цикла молодежная сборная Галактионова спустя 8 лет вышла в финальную часть Евро-2021 среди молодежных команд до 21 года.
- Групповой этап Евро-2021 пройдeт для России в конце марта в Венгрии.