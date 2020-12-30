Куман: «Буду реалистом – «Барселона» уже не станет чемпионом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что его команда потеряла шансы на чемпионство.
«Нужно быть реалистом – выиграть чемпионат уже не получится. Нет ничего невозможного, но расстояние до «Атлетико» слишком большое. Это отличный, очень сильный клуб», – приводит слова Кумана Marca.
- «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).
- Отставание от лидирующего «Атлетико» – семь очков. У мадридцев две игры в запасе.
- «Барселона» выдала худший старт в Ла Лиге за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков.
Источник: Marca