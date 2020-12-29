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    Куман: «Буду реалистом – «Барселона» уже не станет чемпионом»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что его команда потеряла шансы на чемпионство.

    «Нужно быть реалистом – выиграть чемпионат уже не получится. Нет ничего невозможного, но расстояние до «Атлетико» слишком большое. Это отличный, очень сильный клуб», – приводит слова Кумана Marca.

    • «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).
    • Отставание от лидирующего «Атлетико» – семь очков. У мадридцев две игры в запасе.
    • «Барселона» выдала худший старт в Ла Лиге за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      geragera 12 минут назад

      куман жалкое подобие тренера . пусть в аду горит черт рыжый

      0
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      Рейтинг: +1533

      acor94 26 минут назад

      мда уж, отрыв всего 7 очков, а играть ещё 23 матча. вот это действительно большое расстояние

      0
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      Рейтинг: +35

      RusUltras 39 минут назад

      Не удивительно, Барсе было бы полезно в этом сезоне не попасть в ЛЧ

      0
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