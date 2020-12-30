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  • Куман: «Буду реалистом – «Барселона» уже не станет чемпионом»

Куман: «Буду реалистом – «Барселона» уже не станет чемпионом»

30 декабря 2020, 00:36
17

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что его команда потеряла шансы на чемпионство.

«Нужно быть реалистом – выиграть чемпионат уже не получится. Нет ничего невозможного, но расстояние до «Атлетико» слишком большое. Это отличный, очень сильный клуб», – приводит слова Кумана Marca.

  • «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).
  • Отставание от лидирующего «Атлетико» – семь очков. У мадридцев две игры в запасе.
  • «Барселона» выдала худший старт в Ла Лиге за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Куман Рональд
Комментарии (17)
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acor94
1609278623
мда уж, отрыв всего 7 очков, а играть ещё 23 матча. вот это действительно большое расстояние
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CSKA57
1609281121
С таким "оптимизмом", может, и тренировать дальше не стоит!
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_Marqella_
1609290287
Худший тренер в истории Барселоны...не надо комментов,не обсуждается...)))
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msh88
1609297133
Хватит мучить Барселону. Тут и Депай и хоть какой защитник новый не спасет. Уж не обыграть Эйбар, это уже край. А впереди же ждет ПСЖ. Хочет наверное обновить рекорд 10:0 с ПСЖ после 8:2 с Баварией. Да еще такое сказать игрокам которые привыкли побеждать Мы не станем чемпионами. Идиот просто. Т.е можете не бороться в чемпионате, ходите, в носу ковыряйте
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koli4ka
1609305603
Хоть и защитник Куман был отменным,а тренер... даже не физрук.Убирать его надо и чем скорее,за любые деньги!!! и создавать новую команду,но не руками этого тренеришки. Ушедшие Суарес, Ракитич, Видаль и Артур так бы явно не ослабили сегодняшний просто плачевный состав команды...
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MaxRnD
1609307479
Не каждый выдающийся футболист может стать хотя бы посредственным наставником
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Dizayner
1609311396
помнится когда я писал про то, что Куман будет хуже намного Сетьена меня чуть ли не линчевали, где вы ребята, передаю вам огромный привет. всего 7 очков разница и еще полчемпионата впереди, а тренер говорит такую чушь, тренируя сильнейшую команду мира)))чудак на букву М, больше нечего сказать
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cevin cigan
1609311835
Смотрю,здесь все на тренера накинулись? А он игрокам играть не даёт,или их за кривые ноги держит? Это уже который по счёту тренер,за последние 5 лет? Что не тренер - то у Барсы физрук! В том же Реале тренеры так же менялись(даже в сезон по два раза!),но таких качелей у команды не было! Даже потеряв своего многолетнего лидера Рона,команда выиграла Ла Лигу! Если быть объективным,то нет у Барсы чемпионского состава и не один тренер с Месси им не поможет! Команде срочно нужны топ игроки во всех линиях,иначе проблемно будет и в зону ЛЧ попасть,не то чтобы о чемпионстве думать!
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серега кашин
1609321789
высказывание супер, а самому пора собирать чемоданы
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zigbert
1609356440
Семь очков вроде бы небольшой разрыв но Атлетико сделает его больше. Другое дело сама Барселона сейчас не показывает мощной игры. В обороне множество ошибок. А как не быть этим ошибкам если в защите играют молодые игроки. Для их сыгранности нужно время. Да и в полузащите не все гладко. Главный козырь Барселоны, контроль мяча, сейчас увидишь не часто. Прогресса в работе тренера тоже пока нет.
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