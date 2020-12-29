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  • «Чемпионат»: Галицкий пригласил Григоряна на работу в женский «Краснодар»

«Чемпионат»: Галицкий пригласил Григоряна на работу в женский «Краснодар»

29 декабря 2020, 12:20
4

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий провел переговоры с главным тренером армянского «Урарту» Александром Григоряном.

«Краснодар» хочет пригласить Григоряна на пост главного тренера женской футбольной команды, сообщают источники «Чемпионата» в клубе.

Ранее Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России. «Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева участвовала в выборе тренера сборной, и Григорян был в их числе. Но пока основным кандидатом является Юрий Красножан.

Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», – сообщает источник «Чемпионата».

  • Григорян известен по работе с «Ладой» и «Звездой-2005».
  • Григорян – четырехкратный чемпион России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Григорян Александр Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1609235763
Этот спец по женской части!
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plehanov6
1609236914
Там ему самое место! И соблазнов, в виде мужиков, не будет!!!
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zigbert
1609240302
Это как раз его профиль.
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Retiremen_VMF
1609263121
То что женский футбол в Краснодаре начали развивать никого не удивило, только Григорян?
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