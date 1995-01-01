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    «Чемпионат»: Галицкий пригласил Григоряна на работу в женский «Краснодар»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий провел переговоры с главным тренером армянского «Урарту» Александром Григоряном.

    «Краснодар» хочет пригласить Григоряна на пост главного тренера женской футбольной команды, сообщают источники «Чемпионата» в клубе.

    Ранее Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России. «Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева участвовала в выборе тренера сборной, и Григорян был в их числе. Но пока основным кандидатом является Юрий Красножан.

    Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», – сообщает источник «Чемпионата».

    • Григорян известен по работе с «Ладой» и «Звездой-2005».
    • Григорян – четырехкратный чемпион России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81675

      zigbert 1 минуту назад

      Это как раз его профиль.

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      Рейтинг: +568

      plehanov6 58 минут назад

      Там ему самое место! И соблазнов, в виде мужиков, не будет!!!

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      Рейтинг: +9720

      paracetamol 1 час назад

      Этот спец по женской части!

      0
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      Рейтинг: +188

      alarm2 1 час назад

      может ему пойти в другой женский клуб? розовые клубные цвета, игроки ходят в стрингах, ещё и тедеска оттуда сбежал, и фиг знает, вернётся ли. идеально для григоряна!

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