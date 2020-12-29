«Чемпионат»: Галицкий пригласил Григоряна на работу в женский «Краснодар»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий провел переговоры с главным тренером армянского «Урарту» Александром Григоряном.

«Краснодар» хочет пригласить Григоряна на пост главного тренера женской футбольной команды, сообщают источники «Чемпионата» в клубе.

Ранее Григорян рассматривался в качестве главного тренера женской сборной России. «Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева участвовала в выборе тренера сборной, и Григорян был в их числе. Но пока основным кандидатом является Юрий Красножан.

Также с Григоряном общались по поводу работы в «Краснодаре». Не исключено, что в ближайшее время Григоряна объявят в «Краснодаре», – сообщает источник «Чемпионата».