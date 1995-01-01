Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Catalunya Radio: Месси и Суарес могут перейти в «Интер Майами» после 2022 года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Луис Суарес могут продолжить карьеру в МЛС.

    По информации Catalunya Radio, футболисты хотят сыграть за один клуб – «Интер Майами». Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    Сообщается, что футболисты смогут воссоединиться не раньше лета 2022 года. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает по окончании сезона, а соглашение Суареса с «Атлетико» действует до июня 2022 года.

    • Месси и Суарес выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

    Суарес: «Месси считает, что меня выкинули из клуба. Я чувствую его боль»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 255 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru