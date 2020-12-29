Catalunya Radio: Месси и Суарес могут перейти в «Интер Майами» после 2022 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Луис Суарес могут продолжить карьеру в МЛС.
По информации Catalunya Radio, футболисты хотят сыграть за один клуб – «Интер Майами». Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Сообщается, что футболисты смогут воссоединиться не раньше лета 2022 года. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает по окончании сезона, а соглашение Суареса с «Атлетико» действует до июня 2022 года.
- Месси и Суарес выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.
Суарес: «Месси считает, что меня выкинули из клуба. Я чувствую его боль»
Источник: Catalunya Radio
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