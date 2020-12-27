Савин: «Данишевский – пример, как можно все ***. Червиченко его на руках носил, а сейчас у Дани вообще ничего нет. Ноль»

Бывший форвард «Химок» Евгений Савин порассуждал о судьбе нападающего Александра Данишевского. Они вместе играли в Подмосковье в 2005 году.

«Данишевский – яркий пример, как можно все *** [просрать]. По-другому не скажешь. Мегаталантливый человек. Его Червяк, Андрей Червиченко, на руках носил. Подъемные, машина, квартира. Сейчас у Данишевского вообще ничего нет. Ноль», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».