Савин: «Данишевский – пример, как можно все ***. Червиченко его на руках носил, а сейчас у Дани вообще ничего нет. Ноль»

Что будет, если Савину отрезать, голову? - правильно, ещё час будет поправлять свой причесон,а потом залайкает Казанцева за шутку
Бывший форвард «Химок» Евгений Савин порассуждал о судьбе нападающего Александра Данишевского. Они вместе играли в Подмосковье в 2005 году.
«Данишевский – яркий пример, как можно все *** [просрать]. По-другому не скажешь. Мегаталантливый человек. Его Червяк, Андрей Червиченко, на руках носил. Подъемные, машина, квартира. Сейчас у Данишевского вообще ничего нет. Ноль», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».
- Данишевский сейчас живет в Крыму, работает тренером.
- Он начинал карьеру в «Спартаке», провел за него 40 матчей в чемпионате, забил 4 гола.
- Больше всего матчей в карьере Данишевский провел за «Химки».