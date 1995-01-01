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    Савин: «Данишевский – пример, как можно все ***. Червиченко его на руках носил, а сейчас у Дани вообще ничего нет. Ноль»

    Бывший форвард «Химок» Евгений Савин порассуждал о судьбе нападающего Александра Данишевского. Они вместе играли в Подмосковье в 2005 году.

    «Данишевский – яркий пример, как можно все *** [просрать]. По-другому не скажешь. Мегаталантливый человек. Его Червяк, Андрей Червиченко, на руках носил. Подъемные, машина, квартира. Сейчас у Данишевского вообще ничего нет. Ноль», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Данишевский сейчас живет в Крыму, работает тренером.
    • Он начинал карьеру в «Спартаке», провел за него 40 матчей в чемпионате, забил 4 гола.
    • Больше всего матчей в карьере Данишевский провел за «Химки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +19949

      Боцман59rus 1 час назад

      Что будет, если Савину отрезать, голову? - правильно, ещё час будет поправлять свой причесон,а потом залайкает Казанцева за шутку

      2
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      Рейтинг: +5513

      серега кашин 1 час назад

      игрок то он так себе, годен только для сеоедняка фнл

      1
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      Рейтинг: +11879

      KLIM777 1 час назад

      40 матчей и 4 мяча это мегаталант. Савину не мешало бы не позориться

      1
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      Рейтинг: +6187

      Alekxei Z. 1 час назад

      Что-то Савин раздухарился, он сам как игрок ноль без палочки.

      6
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      Рейтинг: +510

      dimar > Alekxei Z. 44 минуты назад

      у среднего игрока не может быть своего мнения? или к чему ваш комментарий?

      0
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      Рейтинг: +1633

      LOKOfanatik19 > dimar 15 минут назад

      Так у человека тоже свое мнение, или у простых ребят из бомбардира не может быть своего мнения ?

      0
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      Рейтинг: +19620

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Насчёт мегаталанта, это огромное преувеличение. Обычный средний игрок, запомнился только длинными светлыми волосами.

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