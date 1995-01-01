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    Главные новости дня. «Уфа» вела переговоры с «Ред Буллом» и владельцами «Манчестер Сити», Широкова приговорили к обязательным работам

    Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год.

    Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере».

    Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

    Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты».

    Глава «Уфы»: «Весной были реальные встречи с РБ и «Манчестер Сити». Хотим стать частью империи».

    Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона.

    Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей.

    «Чемпионат»: Асхабадзе – основной кандидат на пост исполнительного директора «Локомотива».

    Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей.

    «Сочи» может зимой арендовать Кокорина и Мостового.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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