Главные новости дня. «Уфа» вела переговоры с «Ред Буллом» и владельцами «Манчестер Сити», Широкова приговорили к обязательным работам

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Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?
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Источник: Бомбардир.ру