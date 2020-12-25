Главные новости дня. «Уфа» вела переговоры с «Ред Буллом» и владельцами «Манчестер Сити», Широкова приговорили к обязательным работам

Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год.

Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере».

Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты».

Глава «Уфы»: «Весной были реальные встречи с РБ и «Манчестер Сити». Хотим стать частью империи».

Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона.

Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей.

«Чемпионат»: Асхабадзе – основной кандидат на пост исполнительного директора «Локомотива».

Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей.

«Сочи» может зимой арендовать Кокорина и Мостового.