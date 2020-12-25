Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты»

    Сегодня в мировом суде московского района Сокольники проходят прения по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

    «У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

    При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать», – приводит слова адвоката футболиста Островского Sport24.

    Также в суде была представлена характеристика с нового места работы Широкова – юридической фирмы «Лагос».

    В ней говорится, что бывший футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».

    • Прокурор запросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы.
    • Также он попросил частично удовлетворить гражданский иск на 150 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16592

      slavutiq70 10 минут назад

      Аж на слезу пробило,бедненькие вы наши,,,,да вы за год зарабатываете сколько обычному человеку за всю жизнь не заработать хоть паши в две смены,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      plehanov6 41 минуту назад

      Бедный ромачка широков! По миру пошел... А, ничего, так-то, что я, пенсионер, отработавший жизнь в забое (в шахте), получаю пенсию в 14000 рулей?! Тебя туда надо, балаболка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1574

      altezzik 1 час назад

      Давно пора признать, что эти рекомендации с места работа - пустая профанация. Когда там правду писали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Retiremen_VMF > altezzik 57 минут назад

      Не всегда профанация, поверьте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4075

      Cleaner 1 час назад

      Что то не верится, что Канделака Широкову 50000 в месяц платит. Это, наверное, Широков в день столько получает. Нищета!...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      Andrew01 1 час назад

      Не все понимают всю ситуацию:
      1. не указано 50 тыс. чего - рублей или долларов
      2. Сначала хотели посадить, теперь только иск, как я понял, на 500 тыс. морального вреда
      Вывод, когда предлагали хорошие деньги и не начинать всю эту х..ту с судами, надо было брать. Обычному человеку против системы не выстоять, скорее всего это адвокат воду мутил, что бы имя себе сделать, а теперь потерпевший получит по суду 100-150 тыс.руб. но получать будет каждый месяц по 7-10 тыс. в течении полутора лет.
      P.S. Широков может и заслужил наказания, но тогда пол страны надо сажать, за такое особенно тех кто занимается в спортивных секциях, их после драки сразу можно сажать без разбирательств, это исходит из логики адвоката, который заявлял, что удар спортсмена можно сравнить с оружием)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6265

      Старикан 1 час назад

      Пока читал, пять раз слезу пустил...бл...ь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19524

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мухи не обидит. Самый несчастный нищеброд России, бл***!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19904

      Боцман59rus 1 час назад

      У нас в стране проще за твит загрузится и присесть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4273

      Давид59 1 час назад

      Ха-ха. Сдержанный, рассудительный, неконфликтный. Вот это характеристика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7548

      alp 2 часа назад

      короче широков не только быдло но еще и жлоб

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru