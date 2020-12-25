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  • Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты»

Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты»

25 декабря 2020, 12:28
17

Сегодня в мировом суде московского района Сокольники проходят прения по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

«У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать», – приводит слова адвоката футболиста Островского Sport24.

Также в суде была представлена характеристика с нового места работы Широкова – юридической фирмы «Лагос».

В ней говорится, что бывший футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».

  • Прокурор запросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы.
  • Также он попросил частично удовлетворить гражданский иск на 150 тысяч рублей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (17)
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Pablo Aimar
1608889775
бедолага.. особняк содержать и несколько иномарок обслуживать на 50к в месяц, да ещё столько ротов голодных в глаза смотрят! давайте, пацаны, скинемся по касарику всем миром, да поможем Ромке!
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Fusballer
1608890041
Блин, ещё одному скидывать. У меня так денег не хватит((( Бомбардир, вы сразу в новости пишите номер карты, яндекс.кошелька и т.д.
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alp
1608890343
короче широков не только быдло но еще и жлоб
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Боцман59rus
1608891272
У нас в стране проще за твит загрузится и присесть
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DOCTOR PENALTY
1608891444
Мухи не обидит. Самый несчастный нищеброд России, бл***!
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Старикан
1608891596
Пока читал, пять раз слезу пустил...бл...ь
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Andrew01
1608892825
Не все понимают всю ситуацию: 1. не указано 50 тыс. чего - рублей или долларов 2. Сначала хотели посадить, теперь только иск, как я понял, на 500 тыс. морального вреда Вывод, когда предлагали хорошие деньги и не начинать всю эту х..ту с судами, надо было брать. Обычному человеку против системы не выстоять, скорее всего это адвокат воду мутил, что бы имя себе сделать, а теперь потерпевший получит по суду 100-150 тыс.руб. но получать будет каждый месяц по 7-10 тыс. в течении полутора лет. P.S. Широков может и заслужил наказания, но тогда пол страны надо сажать, за такое особенно тех кто занимается в спортивных секциях, их после драки сразу можно сажать без разбирательств, это исходит из логики адвоката, который заявлял, что удар спортсмена можно сравнить с оружием)))
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plehanov6
1608895894
Бедный ромачка широков! По миру пошел... А, ничего, так-то, что я, пенсионер, отработавший жизнь в забое (в шахте), получаю пенсию в 14000 рулей?! Тебя туда надо, балаболка!!!
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slavа0508
1608897743
Аж на слезу пробило,бедненькие вы наши,,,,да вы за год зарабатываете сколько обычному человеку за всю жизнь не заработать хоть паши в две смены,,,,,
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Просто-333
1608898692
Так надо его слова воплотить в реальность. всё на конфискат , а его на зарплату,которую он заявил
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