Адвокат Данченкова: «Широков утверждает, что получает 50 тысяч и находится на грани нищеты»

Сегодня в мировом суде московского района Сокольники проходят прения по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Напомним, футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

«У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать», – приводит слова адвоката футболиста Островского Sport24.

Также в суде была представлена характеристика с нового места работы Широкова – юридической фирмы «Лагос».

В ней говорится, что бывший футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».