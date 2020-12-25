Глава «Уфы»: «Весной были реальные встречи с РБ и «Манчестер Сити». Хотим стать частью империи»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о переговорах с «Ред Буллом» и «Манчестер Сити» этой весной.

— Весной был очень громкий инсайд Ромы Нагучева, что «Уфа» может стать частью империи РБ или «Ман Сити». Это не вброс? Чтобы поднять интерес к клубу, повысить цитируемость?

— Нет, были реальные встречи и переговоры. Причем не с российскими офисами, которые тут же бросились всe опровергать, а с головными. Это был живой интерес, сейчас всe притормозилось по очевидным причинам.

— Вам бы хотелось такого сценария?

— Да, очень. Мы изначально говорили, что футбол — это коммерчески привлекательное зрелище, шоу, за которое люди готовы платить.

Надо делать так, чтобы всe функционировало без содействия со стороны государства и окологосударственных компаний или спонсоров. Но наша страна только ставит футбол на коммерческие рельсы, слишком много опеки.

— Переход «Уфы» под чей-то иной контроль, кроме государства, возможен?

— Безусловно, да. Если переговоры продолжатся и завершатся успешно, то это произойдет. Естественно, у руководства республики есть свои пожелания, чтобы клуб продолжал нести социальную нагрузку — то есть развивал академию и воспитывал ребят. Если эти пожелания будут учтены, то всe реально.

— Я хорошо знаю историю «Химок», которые несколько раз могли стать частными, но действующий акционер — регион — не позволял зайти частным инвесторам, чтобы не упустить денежный поток и влияние. Это не история про «Уфу»?

— Мы с большим удовольствием отдадим, как вы говорите, финансовый поток, если будет ответственный человек или компания, которая будет развивать команду, детский футбол и так далее. У нас предубеждений нет.

— «Уфу» можно оценить? Или главное — план развития?

— Саму по себе форму и наш бренд вряд ли стоит оценивать. Если будет речь о переходе стадиона, то да, но я не думаю. Если будет заходить такая крупная компания, как Red Bull, то станет это делать со своим проектом новой арены, как в Бразилии.

Наш стадион морально устарел, он слишком продувается ветром, поэтому нужно строить новую арену, с крышей. Если мы успеем его построить сами, то да – стоимость вырастет. Но сейчас это цена контрактов игроков, менеджмента и бренда, не более. Главное — план развития, как вы и сказали.