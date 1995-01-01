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    Глава «Уфы»: «Весной были реальные встречи с РБ и «Манчестер Сити». Хотим стать частью империи»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о переговорах с «Ред Буллом» и «Манчестер Сити» этой весной.

    — Весной был очень громкий инсайд Ромы Нагучева, что «Уфа» может стать частью империи РБ или «Ман Сити». Это не вброс? Чтобы поднять интерес к клубу, повысить цитируемость?

    — Нет, были реальные встречи и переговоры. Причем не с российскими офисами, которые тут же бросились всe опровергать, а с головными. Это был живой интерес, сейчас всe притормозилось по очевидным причинам.

    — Вам бы хотелось такого сценария?

    — Да, очень. Мы изначально говорили, что футбол — это коммерчески привлекательное зрелище, шоу, за которое люди готовы платить.

    Надо делать так, чтобы всe функционировало без содействия со стороны государства и окологосударственных компаний или спонсоров. Но наша страна только ставит футбол на коммерческие рельсы, слишком много опеки.

    — Переход «Уфы» под чей-то иной контроль, кроме государства, возможен?

    — Безусловно, да. Если переговоры продолжатся и завершатся успешно, то это произойдет. Естественно, у руководства республики есть свои пожелания, чтобы клуб продолжал нести социальную нагрузку — то есть развивал академию и воспитывал ребят. Если эти пожелания будут учтены, то всe реально.

    — Я хорошо знаю историю «Химок», которые несколько раз могли стать частными, но действующий акционер — регион — не позволял зайти частным инвесторам, чтобы не упустить денежный поток и влияние. Это не история про «Уфу»?

    — Мы с большим удовольствием отдадим, как вы говорите, финансовый поток, если будет ответственный человек или компания, которая будет развивать команду, детский футбол и так далее. У нас предубеждений нет.

    — «Уфу» можно оценить? Или главное — план развития?

    — Саму по себе форму и наш бренд вряд ли стоит оценивать. Если будет речь о переходе стадиона, то да, но я не думаю. Если будет заходить такая крупная компания, как Red Bull, то станет это делать со своим проектом новой арены, как в Бразилии.

    Наш стадион морально устарел, он слишком продувается ветром, поэтому нужно строить новую арену, с крышей. Если мы успеем его построить сами, то да – стоимость вырастет. Но сейчас это цена контрактов игроков, менеджмента и бренда, не более. Главное — план развития, как вы и сказали.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18791

      bset 24 минуты назад

      РБ Уфа (Республика Башкортостан Уфа)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      99-й 37 минут назад

      Ред Булл Уфа или Уфа Сити?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5491

      серега кашин 1 час назад

      красиво врет, кого кто кто но уж точно не уфа

      0
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      Рейтинг: +1574

      altezzik 1 час назад

      RBRB - Red Bull Республика Башкирия

      0
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      Рейтинг: +3451

      InterMilLano1908 1 час назад

      если это случится то будет очень круто, давно пора иностранных спонсоров как нибудь завлекать к нам в гомно лигу

      2
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      Рейтинг: +19524

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Правильной дорогой идёте, товарищи!", - как говорил великий вождь. Ждём Уфу в призёрах. )

      3
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      Рейтинг: +1696

      Fusballer 2 часа назад

      Ред Булл Уфа - хорошо звучит.

      4
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      Рейтинг: +1852

      Чермындыр > Fusballer 2 часа назад

      Скорее это будет Ред Булл Раша, если проводить аналогию с Бразилией и Ганой

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