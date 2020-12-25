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  • Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей

Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей

25 декабря 2020, 16:18
18

Бывший капитан сборной России Роман Широков решил продать свои кроссовки, которыми он избивал футбольного арбитра Никиту Данченкова в августе этого года.

«Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», – сказал адвокат экс-футболиста Вадим Лялин.

По его словам, начальная цена лота составит 100 тысяч рублей. Именно на такую сумму суд оштрафовал Широкова.

Также бывшего полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (18)
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alp
1608904045
гребаный троль.. этому казлу нужен свой пак. рано или поздно это случится, потому что широков неадекватное быдло
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DOCTOR PENALTY
1608904427
Редкий цинизм! Интересно будет узнать имя победителя аукциона, это будет придурок хлеще Широкова.
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Боцман59rus
1608905155
Судя по поведению, горбатого могила исправит, так что вряд ли это последний косяк имбецила - скоро присядет
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MaxRnD
1608905804
Носки отдельным лотом или в нагрузку ?
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slavа0508
1608906108
Посмотришь на наших футболёров и правда подумаешь что тупее людей нет,,,,
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portero
1608906812
И своё табло к бутсам, без того чтоб сунуть в харю Широкова, эта обувь даром никому не нужна...
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Владислав Vlad
1608909470
Интересно, а если попинать Широкова, а потом выставить обувь на аукцион, они дороже будут бутс которыми он избил судью?
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волчарик
1608910718
Ну разве это можно назвать человеком?Избежал реального наказания и стебется.
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vladik12
1608911118
Рома запустил максимально объективную перепись идиотов.
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zigbert
1608914073
Как раз рассчитал на величину штрафа. Найдутся ли покупатели? Скорей"да" чем "нет".
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