Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей

Бывший капитан сборной России Роман Широков решил продать свои кроссовки, которыми он избивал футбольного арбитра Никиту Данченкова в августе этого года.

«Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», – сказал адвокат экс-футболиста Вадим Лялин.

По его словам, начальная цена лота составит 100 тысяч рублей. Именно на такую сумму суд оштрафовал Широкова.

Также бывшего полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов.