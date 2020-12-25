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    Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра. Начальная цена – 100 тысяч рублей

    Бывший капитан сборной России Роман Широков решил продать свои кроссовки, которыми он избивал футбольного арбитра Никиту Данченкова в августе этого года.

    «Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», – сказал адвокат экс-футболиста Вадим Лялин.

    По его словам, начальная цена лота составит 100 тысяч рублей. Именно на такую сумму суд оштрафовал Широкова.

    Также бывшего полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +22505

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Куда делся стул Кокорина ?

      1
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      Рейтинг: +43846

      portero 7 минут назад

      И своё табло к бутсам, без того чтоб сунуть в харю Широкова, эта обувь даром никому не нужна...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16606

      slavutiq70 19 минут назад

      Посмотришь на наших футболёров и правда подумаешь что тупее людей нет,,,,

      1
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      Рейтинг: +11861

      KLIM777 24 минуты назад

      какой идиот

      2
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      Рейтинг: +41445

      MaxRnD 24 минуты назад

      Носки отдельным лотом или в нагрузку ?

      1
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      Рейтинг: +19911

      Боцман59rus 35 минут назад

      Судя по поведению, горбатого могила исправит, так что вряд ли это последний косяк имбецила - скоро присядет

      3
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      Рейтинг: +10346

      Persona_non_Grata > Боцман59rus 6 минут назад

      От безнаказанности - надо было срок впаять , надеюсь потерпевшая сторона обжалует приговор , хотя маловероятно , что это что то изменит (((

      0
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      Рейтинг: +18795

      bset 39 минут назад

      Быдло рулит. В суде смешной приговор выставили, теперь еще поржать решил и с аукциона заработать. Пока быдло не выбьем из страны, так и будем в опе. С ауешниками справились. Теперь за таких пора браться.

      3
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      Рейтинг: +12537

      alarm 39 минут назад

      гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +2214

      Бомбардиръ 41 минуту назад

      Ещё раз пинок в потерпевшего судью.

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      Рейтинг: +19529

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Редкий цинизм! Интересно будет узнать имя победителя аукциона, это будет придурок хлеще Широкова.

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