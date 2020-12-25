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  • Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

25 декабря 2020, 11:26
54

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил, почему в российском футболе нельзя отменять лимит на легионеров.

«Надо все-таки создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам. Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола.

Если в команде играет пять-семь легионеров, каким образом мы будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.

У меня нет единого рецепта. Но нужно внимательно подходить и во главу угла ставить формирование национальной системы подготовки.

Нужно определиться, какое место здесь играют легионеры. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва. Это позволит сформировать систему», – приводит слова Матыцына «Р-Спорт».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (54)
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iluha1907
1608885582
Значит сейчас мы не формируем сборную из легионеров?
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Korsar_03
1608886393
Сборную формировать будут из тех, кто выдержит конкуренцию с легионерами.
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волчарик
1608889694
В первую очередь надо зарплаты сделать на уровне стран которые занимают в ТК места 7-15.Может тогда появится желание расти в мастерстве и уезжать в топ чемпионаты.
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Vepras
1608890529
Редкое обсуждение, где без взаимных претензий болельщики разных команд предлагают варианты улучшения игры.
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ViktorMG1953
1608891170
А как раньше, когда легионеров не было формировали сборную? И выступала та сборная вполне достойно. Были времена когда и чемпионат не прерывали для игр сборной. И выступление за сборную было большой честью.
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Старикан
1608891684
Если не знаешь как формировать сборную, то посмотри, как её формируют в других странах!
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DOCTOR PENALTY
1608892032
По 20 лет, суки, сидите на своих местах, и ни одного нормального решения, никакого продвижения, только всё разваливаете. Какие вы на х** министры-руководители?.. Не умеете управлять, уйдите! На ЧМ случайно заняли 4 место, а бесились и радовались в десять раз хлеще чемпионов. Позорище!
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NewLife
1608892271
1) С какой стати гос чиновник вмешивается в управление футболом, которое осуществляется общественной организацией - РФС, не подчиняющейся государству ? 2) Смотри пост Persona_non_Grata ниже - 100% с ним согласен. 3) "«Надо все-таки создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам. Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола." Это просто смешно слышать из уст министра - легионеры не ваши, а приобретаются или арендуются клубами, что значит не совсем положительное влияние ?
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InterMilLano1908
1608892955
А до 2008 года у нас легинеры играли??? что то с лимитом у нас в сборной оказались аж 2 бразильца
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алдан2014
1608901224
И это говорит министр федеральный. Тупость зашкаливает,он что то о здоровой конкуренции слышал? А игру Кокорина видел? Как он за три ляма евро в год по полю двигается благодаря лимиту? А не будь лимита,он бы галопом бегал за три миллиона рублей (и то за счастье)
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