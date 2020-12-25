Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил, почему в российском футболе нельзя отменять лимит на легионеров.

«Надо все-таки создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам. Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола.

Если в команде играет пять-семь легионеров, каким образом мы будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.

У меня нет единого рецепта. Но нужно внимательно подходить и во главу угла ставить формирование национальной системы подготовки.

Нужно определиться, какое место здесь играют легионеры. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва. Это позволит сформировать систему», – приводит слова Матыцына «Р-Спорт».

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