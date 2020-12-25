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    Министр спорта РФ – об отмене лимита: «Как мы будем формировать сборную? Из легионеров?

    Министр спорта России Олег Матыцин объяснил, почему в российском футболе нельзя отменять лимит на легионеров.

    «Надо все-таки создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам, звездам. Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола.

    Если в команде играет пять-семь легионеров, каким образом мы будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.

    У меня нет единого рецепта. Но нужно внимательно подходить и во главу угла ставить формирование национальной системы подготовки.

    Нужно определиться, какое место здесь играют легионеры. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва. Это позволит сформировать систему», – приводит слова Матыцына «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5487

      серега кашин 7 минут назад

      наши игрочишки показали свой уровень в лч так что легионеры нужны и чем больше тем лучше, а в сборную и из фнл можно набрать все равно уровень одинаковый

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18789

      silver29 8 минут назад

      А как вариант полностью формирования команд РПЛ из числа граждан России ? Ведь играли же в СССР и сборная не самая плохая была.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2347

      bzfar > silver29 6 минут назад

      Другие времена были. Идея была "за Родину".
      А сейчас "за Родину" только на словах, а на самом деле "за домик у моря")

      0
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      ...
      Рейтинг: +18789

      silver29 > bzfar 2 минуты назад

      Да нет времена те же, а вот те кто правит страной другие ((( В 1952 с Югославами с 0-5 отыгрывались ибо потом за минимальный проигрыш команду расформировывали.

      1
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      Рейтинг: +2347

      bzfar 10 минут назад

      Ну, формируем при нынешнем лимите, и где результат??? 0:5 от Сербии???

      1
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      Рейтинг: +210

      Жорик секс обжорик 15 минут назад

      Ну и будем из года в год сосать что в сборной, что в еврокубках.

      3
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      Рейтинг: +7274

      Литейный4 22 минуты назад

      А так кем вы формируете? Половина детей лимита, которые в основе в клубах только за счёт паспорта играют. Лимит зло. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4075

      Cleaner 30 минут назад

      Гнать ТАКОГО министра спорта в три шеи из спорта! Ну да кто же его выгонит, он же ТОЖЕ блатной...(

      3
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      Рейтинг: +220

      FCLM_FCRM 35 минут назад

      Сборную формировать будут из тех, кто выдержит конкуренцию с легионерами.

      4
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      Рейтинг: +4269

      Давид59 38 минут назад

      А сборную 2008-го года из кого собирали? (бронза ЧЕ). А ведь тогда лимита не было.

      3
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      Рейтинг: +220

      FCLM_FCRM > Давид59 36 минут назад

      Тогда был лимит. На поле 5+6

      0
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      Рейтинг: +4269

      Давид59 > FCLM_FCRM 1 минуту назад

      Посмотрел в интернете. Лимит 5+6 был в 2009-м году. На момент бронзы ЧМ был лимит 7+4. То есть почти как сегодня

      0
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      Рейтинг: +18784

      bset 41 минуту назад

      Из алкашей и кальянщиков будут формировать сборную, которые после поражений с довольным лицом на острова улетают. Зато русские. Да и что-то не видно, чтобы лимит нас от легионеров избавил. Как раз наоборот - при лимите и поставили выдачу паспортов на поток.

      4
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      Рейтинг: +2173

      baden69 41 минуту назад

      "Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами."
      По этой мысли в сборную будут попадать наименее ленивые, т.к. наличие паспорта будет гарантировать попадание в заявку команды на сезон и сумму в контракте. Уровень игроков сборной с ужесточением лимита не улучшается, а, похоже, только падает

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