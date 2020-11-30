Министр спорта РФ – о смене формата лимита в РПЛ: «Есть смысл задуматься»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что РФС стоит задуматься о смене формата лимита на легионеров в РПЛ после неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

«Наверное, есть смысл задуматься. Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС, наблюдательного совета.

Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе футбола, легкой атлетики или других видов спорта.

Мы не можем жить критериями или международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступало и защищало цвета клуба, что будет дальнейшей основной успешного выступления национальной сборной.

Иначе, если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду.

Должна быть соревновательность, конкуренция, ответственность за результат и клубов, и сборной. Должен быть максимальный профессионализм. Надо уделять большое внимание подготовке кадров, воспитанию тренеров.

Мы видим, что очень много иностранных тренеров работают в клубах. Хорошо или плохо – нельзя сказать однозначно, наверное, это мировая практика. Но тогда речь идет о квалификации наших отечественных тренеров, почему они не являются ведущими? Много вопросов, надо это в комплексе рассматривать», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

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