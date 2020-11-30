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  • Министр спорта РФ – о смене формата лимита в РПЛ: «Есть смысл задуматься»

Министр спорта РФ – о смене формата лимита в РПЛ: «Есть смысл задуматься»

30 ноября 2020, 13:59
18

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что РФС стоит задуматься о смене формата лимита на легионеров в РПЛ после неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

«Наверное, есть смысл задуматься. Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС, наблюдательного совета.

Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе футбола, легкой атлетики или других видов спорта.

Мы не можем жить критериями или международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступало и защищало цвета клуба, что будет дальнейшей основной успешного выступления национальной сборной.

Иначе, если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду.

Должна быть соревновательность, конкуренция, ответственность за результат и клубов, и сборной. Должен быть максимальный профессионализм. Надо уделять большое внимание подготовке кадров, воспитанию тренеров.

Мы видим, что очень много иностранных тренеров работают в клубах. Хорошо или плохо – нельзя сказать однозначно, наверное, это мировая практика. Но тогда речь идет о квалификации наших отечественных тренеров, почему они не являются ведущими? Много вопросов, надо это в комплексе рассматривать», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Гончаренко: «Я – за отмену любого лимита»

Бердыев – о лимите в РПЛ: «Любые ограничения во вред. Игроки никуда не едут, потому что получают здесь в два-три раза больше»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия
Комментарии (18)
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Tsigan
1606735484
Переводим на русский понятный-все как было так и будет потому что "МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ КРИТЕРИЯМИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ". пусть этими стандартами живут испанца, англичане, и прочие успешные.....
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JTherry
1606736563
"Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду" ...именно поэтому все останется, как и было... по информации Metaratings.ru, "вопреки разговорам о возможном уменьшении или увеличении количества участников РПЛ и его формата, на сезон-2021/22 не запланировано никаких изменений", и даже формат лимита на легионеров 8+17 останется прежним...
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Avitaminoz
1606739290
Позно пить боржом когда почки отвалились.
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NewLife
1606744532
Этот министр, видимо, досконально изучил "успешную" экономику Северно Кореи с лозунгом чучхе - опора на собственные силы. Почему дилетанты из власти начинают давать советы общественной организции, коей является РФС.
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Ганнибал Лектор
1606744735
Важно понимать, к чему ведет лимит. Согласно лозунгам - к успехам сборной России. Но лучший на сегодняшний день результат был в 2008 году без лимита. Тогда к чему ведет лимит? А он ведет нас в кофейню, где два пьяных русских мажора-футболиста устраивают дебош. Потому что по-другому неинтересно, потому что есть деньги, много денег и нет спортивных ориентиров.
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ivany4
1606746352
Видимо министр спорта России Олег Матыцин нашел в столе папочку с материалами развития советского футбола в 80 - 90 года.)) Слова хорошие, и суть правильная, вот только воплощение этих слов в реальность затянулось лет на 30. Может что-нибудь в министерстве подправить?!?!))
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Spirit_78
1606747464
Только вот после введения лимита как раз и стали в сборной появляться "легионеры". Может, есть смысл задуматься, нужна ли такая "поддержка" сборной?
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portero
1606749527
Должны.... должны не вороаать, а блин воруют... министр...
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romanowinnikow
1606756418
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ------- https://sc.link/RPL
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Hektor 84
1606825035
Мне кажется надо начинать с воспитания тренеров! Пока не будет квалифицированных тренеров, не будет норм футболистов. Сколько не меняй этот лимит делов не будет. Уже какой только формат не выдумывали, наш футбол катится на дно. Или отменили бы уже его совсем. Предыдущее поколение футболистов Павлюченко, Аршавин, Кержаков и т. д. воспитались без лимитов. Хотя и тренеры их другие воспитали. Наша школа тренеров явно хромает.
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