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Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

25 декабря 2020, 14:02
46

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по покинет занимаемый пост этой зимой.

«В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль.

В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба.

Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак», – говорится в официальном заявлении клуба.

Сам Тедеско, ранее отказавшийся продлевать контракт со «Спартаком», также выразил готовность продолжить сотрудничество до конца сезона-2020/21.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!« – сказал Тедеско.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (46)
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JTherry
1608895284
сегодня руководство команды, вместе с владельцем, обсуждали кандидатов, и Тедеско набрал больше аргументов «за», чем кто-либо другой прямо сейчас... лидеры команды: Джикия, Зобнин, Ларссон, Понсе и Ребров заверили, что готовы играть за тренера... это означает лишь одно - кто-то в клубе не дал Попову привести в Спартак Кике Сетьена... поиск тренера продолжится зимой-весной, не будут пороть горячку со сменой тренера прямо сейчас, "семья" стартовала на отдых))
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oyabun
1608895736
Это очень странное решение. Ожидаю матчи, подобные игре с Сочи и Зенитом и во второй половине сезона. Тренер, которому уже ничего не надо не получит в межсезонье новых игроков, способных усились, улучшить игру. И значит тем же нищим составом войдем во возобновленный Чемпионат. (
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ilichkadr
1608896428
"Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!" Лизнул так лизнул...... P.S. Замечено, что когда появляются подобные заявления "клуб выражает полную поддержку", "ждем его скорейшего возвращения" .......... и другие стандартные нагромождения слов в виде деепричастных оборотов, то жди развязки в ближайшее время.
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AZ
1608896587
Танцы клоуна еще полгода будут продолжаться...
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Боцман59rus
1608896928
Дураков в Европе не нашлось, дуэт в управлении Спартака в составе импульсивной истерички и самки человека, доверия не заслуживает
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slavа0508
1608900478
Худший вариант,,,,если уж решил уйти уходи,,,,Ну не получится нормальной работы когда сам тренер и игроки знают ,что тренер на несколько игр,,,,только потерянное время,,,
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zigbert
1608906608
Объяснение только в одном, быстро не получилось найти нового тренера. Ничего удивительного в этом нет, Тедеско не собирался никуда уходить а просто не стал составлять новое соглашение.
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Владислав Vlad
1608910699
Теперь задачей Тедеско становится вывести Спартак в ЛЧ и громко хлопнуть дверью, уйдя в Европейский клуб.
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Fusballer
1608914532
Тедеско, конечно, не супер-тренер. Но с трансферами в Спартаке беда. Не усилились совсем. Усиление нужно во все линии. Даже вратарской - чтобы Саня не расслаблялся.
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kliker
1608916808
Я наверное тут единственный, кто Рад, что остался Тадеско. Команда в этом сезоне впервые за долгое время играла красиво, в лидерах. Тедеско заслуживает уважения, поставил игру, нашёл место игрокам, дал надежду болелам. Жду с радостью вторую половину сезона с Тадеско.
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