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    Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по покинет занимаемый пост этой зимой.

    «В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль.

    В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба.

    Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак», – говорится в официальном заявлении клуба.

    Сам Тедеско, ранее отказавшийся продлевать контракт со «Спартаком», также выразил готовность продолжить сотрудничество до конца сезона-2020/21.

    «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!« – сказал Тедеско.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:02
    Комментарии14
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      Рейтинг: +19904

      Боцман59rus 25 минут назад

      Дураков в Европе не нашлось, дуэт в управлении Спартака в составе импульсивной истерички и самки человека, доверия не заслуживает

      6
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      Рейтинг: +2400

      AZ 30 минут назад

      Танцы клоуна еще полгода будут продолжаться...

      2
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      Рейтинг: +9901

      ilichkadr 33 минуты назад

      "Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!"
      Лизнул так лизнул......
      P.S. Замечено, что когда появляются подобные заявления "клуб выражает полную поддержку", "ждем его скорейшего возвращения" .......... и другие стандартные нагромождения слов в виде деепричастных оборотов, то жди развязки в ближайшее время.

      3
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      Рейтинг: +26208

      oyabun 44 минуты назад

      Это очень странное решение. Ожидаю матчи, подобные игре с Сочи и Зенитом и во второй половине сезона. Тренер, которому уже ничего не надо не получит в межсезонье новых игроков, способных усились, улучшить игру. И значит тем же нищим составом войдем во возобновленный Чемпионат. (

      4
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      Рейтинг: +18797

      silver29 > oyabun 42 минуты назад

      горькая правда ((( хотя теплится надежда, что Федун будет верен своему слову и после доверяем безоговорочно, как всегда избавится от человека.

      2
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      Рейтинг: +26208

      oyabun > silver29 33 минуты назад

      Да уж.. всем известна цена слов Федуна. ))

      2
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      Рейтинг: +3028

      raritet > oyabun 15 минут назад

      Все-таки , состав не так уж плох. По меркам сегодняшнего дня. Если бы Максименко был бы чуть- чуть удачливее , была бы совершенно другая картинка. Понятное дело, всем хочется , включая аутсайдеров нашей лиги, сделать состав более качественным. Но здесь всегда палка о двух концах: когда игроки слишком зазвездаты, то начинают тянуть одеяло на себя, а из средних футболистов всегда можно собрать коллектив- здесь важно удачное сочетание. По мне , так многие игроки Спартака хороши. А мотивация уже дело тренера.

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      Рейтинг: +18797

      silver29 > raritet 10 минут назад

      Хороший человек еще не футболист и не тренер. Тренер это прежде всего деспот в хорошем спортивном смысле, не жалеющий ни себя ни игроков, а танцевать на бровке и спорить с судьями и я могу.

      1
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      Рейтинг: +18797

      silver29 46 минут назад

      Да пох, лично я уже твердо уверен что он не тренер, а вот сколько было гонору, что он самый перспективный, самый молодой, самый-самый....... его все ждут, а оказалось он никому не нужен , даже в Шальке (((( короче аферюга он на доверии Федуна.

      1
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      Рейтинг: +10418

      JTherry 52 минуты назад

      сегодня руководство команды, вместе с владельцем, обсуждали кандидатов, и Тедеско набрал больше аргументов «за», чем кто-либо другой прямо сейчас... лидеры команды: Джикия, Зобнин, Ларссон, Понсе и Ребров заверили, что готовы играть за тренера... это означает лишь одно - кто-то в клубе не дал Попову привести в Спартак Кике Сетьена... поиск тренера продолжится зимой-весной, не будут пороть горячку со сменой тренера прямо сейчас, "семья" стартовала на отдых))

      2
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      Рейтинг: +7281

      Литейный4 52 минуты назад

      Ну и ладушки. Хоть посмеёмся над психом, бегающим и прыгающим по кромке поля. Надеюсь он доведёт свиней до Пердива на радость всей стране. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +12

      Maximus76 > Литейный4 16 минут назад

      Мечтать не вредно))) За 11 туров нереально упасть на 15-16 места...

      0
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      Рейтинг: +2532

      neim 55 минут назад

      Да Федуна на одном месте не ...
      Не удивлюсь, если через месяц всё будет с точностью до наоборот.

      0
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      Рейтинг: +5491

      серега кашин 1 час назад

      все еще за месяц изменится и никто не знает в какую сторону

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