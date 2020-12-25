Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по покинет занимаемый пост этой зимой.

«В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль.

В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба.

Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак», – говорится в официальном заявлении клуба.

Сам Тедеско, ранее отказавшийся продлевать контракт со «Спартаком», также выразил готовность продолжить сотрудничество до конца сезона-2020/21.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!« – сказал Тедеско.