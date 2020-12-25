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    «Сочи» может зимой арендовать Кокорина и Мостового

    «Сочи» хочет вернуть полузащитника Андрея Мостового и нападающего Александра Кокорина, утверждает Sport24.

    По информации источника, сочинский клуб изучает возможность аренды обоих футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10346

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      " Баба с возу - кобле легче " , но я бы поставил условие - ПОКУПКА или аренда с последующим обязательным выкупом .

      0
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      Рейтинг: +117

      хав_бек 25 минут назад

      Сборную России можно в аренду в Сочи отдать. Глядишь может и сыграются

      1
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      Рейтинг: +13598

      derrik2000 34 минуты назад

      Если арендуют со 100-процентной выплатой зарплаты, то будет приятно всем: и Спартак разгрузит зарплатную ведомость, надеюсь, Кокошка опять заиграет так, как умеет.

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      Рейтинг: +19911

      Боцман59rus 49 минут назад

      Страну себе другую арендуйте придаток бомжепедросовский

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      Рейтинг: +7319

      Литейный4 59 минут назад

      Кокоша молодец, держит слово не играть за мазутный проект. Гыгыгы

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