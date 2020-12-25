«Сочи» может зимой арендовать Кокорина и Мостового

" Баба с возу - кобле легче " , но я бы поставил условие - ПОКУПКА или аренда с последующим обязательным выкупом .
«Сочи» хочет вернуть полузащитника Андрея Мостового и нападающего Александра Кокорина, утверждает Sport24.
По информации источника, сочинский клуб изучает возможность аренды обоих футболистов.
- Мостовой и Кокорин выступали за «Сочи» в прошлом сезоне. Сейчас они играют в «Зените» и «Спартаке» соответственно.
- Команда Владимира Федотова ушла на зимний перерыв на четвертом месте в РПЛ.