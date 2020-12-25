Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич получает в год 700 тысяч евро. Серба назначили летом.

Под руководством Николича москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, ни разу за шесть матчей не победив.