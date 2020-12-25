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Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год

25 декабря 2020, 07:55
9

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич получает в год 700 тысяч евро. Серба назначили летом.

Под руководством Николича москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, ни разу за шесть матчей не победив.

  • В РПЛ «Локомотив» идет 8-м.
  • 2021 год для команды начнется матчем 1/8 финала Кубка России против «Тамбова».
  • Главное достижение Николича – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном» в 2017 году.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (9)
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zra78
1608872750
Кикнадзе ответил,почему этот мякиш ещё в команде???
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AZ
1608876377
700.000 рублей в год лучше бы зарабатывал... Как все простые люди (грубо говоря)
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Fusballer
1608877590
Блин, опять скидываться очередному бедняге(((
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PAREVG.
1608880331
А у меня ЗЛ + пенсия = 32000 рублей в месяц.
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JTherry
1608881999
как зарабатывал, так и тренировал...
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O-kolesov
1608882083
700 000 х 90 =63 000 000 рублей .Делим на 365 =172 602 руб.в день. Класс.......
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slavа0508
1608882496
Поражает как в футболе порой посредственный игрок или тренер гребёт миллионы,,,,откуда здесь будет окупаемость клубов????должно быть как в любом другом бизнесе сколько заработал столько можешь и потратить,,,,
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житель СПб
1608908229
На самом деле, по европейским меркам может быть и немного. Но результаты - еще хуже.
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