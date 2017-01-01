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    Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год

    Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич получает в год 700 тысяч евро. Серба назначили летом.

    Под руководством Николича москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, ни разу за шесть матчей не победив.

    • В РПЛ «Локомотив» идет 8-м.
    • 2021 год для команды начнется матчем 1/8 финала Кубка России против «Тамбова».
    • Главное достижение Николича – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном» в 2017 году.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2397

      AZ 19 минут назад

      700.000 рублей в год лучше бы зарабатывал... Как все простые люди (грубо говоря)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27199

      zra78 1 час назад

      Кикнадзе ответил,почему этот мякиш ещё в команде???

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