Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич получает в год 700 тысяч евро. Серба назначили летом.
Под руководством Николича москвичи заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, ни разу за шесть матчей не победив.
- В РПЛ «Локомотив» идет 8-м.
- 2021 год для команды начнется матчем 1/8 финала Кубка России против «Тамбова».
- Главное достижение Николича – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном» в 2017 году.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»