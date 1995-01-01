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    Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей

    Суд вынес приговор бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова во время любительского матча.

    Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб.

    Кроме того, Широкова приговорили к 100 часам обязательных общественных работ. Его признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

    При этом футболист сохранил своe звание мастера спорта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии24
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      Рейтинг: +13598

      derrik2000 1 минуту назад

      "Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб."

      Во дурачок этот Данченков.
      Широков ПРЕДЛАГАЛ ТРИ МИЛЛИОНА.
      САМ Данченков подал гражданский иск о взыскании ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
      Присудили СТО ТЫСЯЧ!

      Ну, адвокат, ну- СИЛА! ))))))))))))
      Сколько же ему бабла Данченков отвалил?
      Явно, что больше ста тысяч.
      Для Москвы ЭТО за участие в уголовном деле - сущие копейки.

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      Рейтинг: +81606

      zigbert 34 минуты назад

      Для Широкова этот приговор получился мягким.

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      Рейтинг: +19529

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Легко отделался. Хороший был адвокат, наверно дорогой.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Бомбардиръ 48 минут назад

      Если заставят его мыть унитазы в общественном туалете и туда появится толпа зевак с российским телевидением, то, как думаю, для Широкова всё это обратилось бы в ад.

      0
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      Рейтинг: +12536

      alarm 52 минуты назад

      отдельную радость вызывает обстоятельство, как сильно облажался тот тупорылый адвокат, который устроил весь этот цирк с покушениями на убийство

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      Рейтинг: +12536

      alarm 55 минут назад

      а визгов-то из тарасофки было, ахах!

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      Рейтинг: +1702

      Fusballer 1 час назад

      Два месяца ему пахать на такой штраф! И ещё при этом не тратить ни копейки!

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      Рейтинг: +2427

      Бухбух 1 час назад

      Пак - Данченкову: "Никит, на твоем месте должен был быть я".

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      Рейтинг: +3655

      алдан2014 1 час назад

      Коко и Мамая упекли на реальный срок,а этот крендель отделался лёгким пуком. И судя по всему даже не испугался

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      Рейтинг: +2087

      swot1205 1 час назад

      м-да, до здравствует наша честнейшая фемида

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