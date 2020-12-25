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  • Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей

Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей

25 декабря 2020, 15:07
25

Суд вынес приговор бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова во время любительского матча.

Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб.

Кроме того, Широкова приговорили к 100 часам обязательных общественных работ. Его признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

При этом футболист сохранил своe звание мастера спорта.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (25)
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Просто-333
1608898777
Работы в забое или улицы пометать?
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byniki
1608898787
я в ах** сделал бы это я присел бы 100%
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Spinorr
1608898881
Пожизненного заключения удалось избежать. Кстати за аналогичный проступок Кокорин и компания получили реальные сроки. Да здравствует российский суд - самый гуманный и справедливый! PS. Где арбитр Данченко, а где Гайсин и Пак! Тяжесть наказания в нашей стране определяется не только тяжестью преступления, но положением потерпевших в государственной структуре.
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тётя ASYA
1608899002
Да зравствует самый гуманный суд в мире!!!
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AZ
1608899318
Наказание - будто свисток только украл у судьи...
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altezzik
1608899515
Фотки будут с общественных работ? Или кто-то за него отработает как обычно...
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JTherry
1608899995
из процесса устроили цирк...
Ответить
swot1205
1608900640
м-да, до здравствует наша честнейшая фемида
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zigbert
1608905157
Для Широкова этот приговор получился мягким.
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Валерий2705
1608962339
Отправить на работы в тарасофку! Там всё настолько пигами загажено, что для Ромки это будет настоящей каторгой!)
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