Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей

"Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб."
Во дурачок этот Данченков.
Широков ПРЕДЛАГАЛ ТРИ МИЛЛИОНА.
САМ Данченков подал гражданский иск о взыскании ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Присудили СТО ТЫСЯЧ!
Ну, адвокат, ну- СИЛА! ))))))))))))
Сколько же ему бабла Данченков отвалил?
Явно, что больше ста тысяч.
Для Москвы ЭТО за участие в уголовном деле - сущие копейки.
Суд вынес приговор бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова во время любительского матча.
Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб.
Кроме того, Широкова приговорили к 100 часам обязательных общественных работ. Его признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
При этом футболист сохранил своe звание мастера спорта.