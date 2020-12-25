Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тысяч рублей

Суд вынес приговор бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова во время любительского матча.

Согласно судебному решению, бывший полузащитник «Зенита» оштрафован на 100 тысяч рублей. Эти деньги получит арбитр в качестве компенсации за моральный ущерб.

Кроме того, Широкова приговорили к 100 часам обязательных общественных работ. Его признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

При этом футболист сохранил своe звание мастера спорта.