Кутепов – о решении Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»: «Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда команда узнала о решении главного тренера Доменико Тедеско отказаться от нового контракта, и как на это отреагировала.
– Когда Тедеско сообщил вам о том, что не будет продлевать контракт с командой?
– Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском.
В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.
- Тедеско будет работать в «Спартаке» до конца сезона-2020/21.
- Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: GQ