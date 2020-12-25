Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов – о решении Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»: «Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать»

Кутепов – о решении Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»: «Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать»

25 декабря 2020, 16:56
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда команда узнала о решении главного тренера Доменико Тедеско отказаться от нового контракта, и как на это отреагировала.

– Когда Тедеско сообщил вам о том, что не будет продлевать контракт с командой?

Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском.

В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.

  • Тедеско будет работать в «Спартаке» до конца сезона-2020/21.
  • Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: GQ
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1608904946
Понятно. Вообщем было всем пох))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1608904967
"Ибрагимович" не запаниковал.)
Ответить
хав_бек
1608906468
ошибка в статье.... *Форвард* «Спартака» Илья Кутепов рассказал....)))
Ответить
paracetamol
1608923034
Кто же тебя, недоучку, форвардом еще поставит. Другой в спортшколу отправит доучиваться!
Ответить
derrik2000
1608924315
А чё вам-то, убогим игрочишкам, паниковать??? Ваши-то контракты НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ с отставкой (продолжением работы) тедескина. Паниковать начинать нужно будет тогда, когда придёт в Спартак условный Марсело Бьелса! Вот ТОГДА точно нужно будет намыливать пятки из команды сразу после получения информации об ЭТОМ. В противном случае придётся намыливать задницы! )))))))))))))))))))
Ответить
zigbert
1608990553
Тедеско мог еще раньше продлить контракт со Спартаком но поражение от Зенита все таки повлияло на его решение.
Ответить
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
2
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
Вчера, 17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
Вчера, 16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
Вчера, 16:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+