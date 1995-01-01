Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Кутепов – о решении Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»: «Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда команда узнала о решении главного тренера Доменико Тедеско отказаться от нового контракта, и как на это отреагировала.

    – Когда Тедеско сообщил вам о том, что не будет продлевать контракт с командой?

    Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском.

    В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.

    • Тедеско будет работать в «Спартаке» до конца сезона-2020/21.
    • Команда ушла на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GQ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      хав_бек 13 минут назад

      ошибка в статье....
      *Форвард* «Спартака» Илья Кутепов рассказал....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19529

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      "Ибрагимович" не запаниковал.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7320

      Литейный4 38 минут назад

      Увернулся психованный физрук от ссаной тряпки. Ну ничего к лету выгонят ссаными тряпками и с "волчьим билетом". Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2410

      AZ 39 минут назад

      Понятно. Вообщем было всем пох))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru