Кутепов – о решении Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»: «Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда команда узнала о решении главного тренера Доменико Тедеско отказаться от нового контракта, и как на это отреагировала.

– Когда Тедеско сообщил вам о том, что не будет продлевать контракт с командой?

– Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском.

В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.