Левандовски – лучший игрок 2020 года по версии The Guardian; Месси и Роналду – в тройке

Британское издание The Guardian опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2020 года.
Возглавил список нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ранее выигравший награду The Best от ФИФА.
В топ-3 помимо поляка вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
1. Роберт Левандовски («Бавария» / Польша);
2. Лионель Месси («Барселона» / Аргентина);
3. Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия);
4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);
5. Садио Мане («Ливерпуль» / Сенегал);
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет);
9. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды).
Источник: The Guardian