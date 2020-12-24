Левандовски – лучший игрок 2020 года по версии The Guardian; Месси и Роналду – в тройке

Британское издание The Guardian опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2020 года.

Возглавил список нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ранее выигравший награду The Best от ФИФА.

В топ-3 помимо поляка вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

1. Роберт Левандовски («Бавария» / Польша);

2. Лионель Месси («Барселона» / Аргентина);

3. Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия);

4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);

5. Садио Мане («Ливерпуль» / Сенегал);

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет);

9. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды).