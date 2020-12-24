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    Левандовски – лучший игрок 2020 года по версии The Guardian; Месси и Роналду – в тройке

    Британское издание The Guardian опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2020 года.

    Возглавил список нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ранее выигравший награду The Best от ФИФА.

    В топ-3 помимо поляка вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    1. Роберт Левандовски («Бавария» / Польша);

    2. Лионель Месси («Барселона» / Аргентина);

    3. Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия);

    4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);

    5. Садио Мане («Ливерпуль» / Сенегал);

    6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);

    7. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция);

    8. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет);

    9. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);

    10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды).

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    Источник: The Guardian

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    24.12.2020 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1533

      Валерий2705 1 час назад

      Месси был а.х.у.е.н.е.н, особенно с Баварией))

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