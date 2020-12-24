Мбаппе попрощался с Тухелем. «ПСЖ» еще не объявил об увольнении тренера

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил скорый уход из клуба главного тренера Томаса Тухеля.
«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Спасибо, тренер», – написал француз в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с немецким специалистом.
- Сегодня L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ».
- По информации Le Parisien, сумма компенсации за досрочное расторжение контракта – 7 миллионов евро.
- Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.
- Сам Тухель хочет поработать в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».
Источник: Инстаграм Килиана Мбаппе