Мбаппе попрощался с Тухелем. «ПСЖ» еще не объявил об увольнении тренера

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил скорый уход из клуба главного тренера Томаса Тухеля.

«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Спасибо, тренер», – написал француз в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с немецким специалистом.