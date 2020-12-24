Тухель хочет возглавить «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»

Немецкий тренер Томас Тухель хочет поработать в АПЛ.

По информации журналиста Кристиана Фалька, 47-летний специалист заинтересован в приглашении в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед».

Сегодня L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ», но клуб официально это пока не подтвердил.

Парижский клуб должен заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 7 миллионов евро. Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.