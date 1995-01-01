Тухель хочет возглавить «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»

Кому этот бездарь нужен? Уже в псж показал что он из себя представляет, с таким то составом еще
Немецкий тренер Томас Тухель хочет поработать в АПЛ.
По информации журналиста Кристиана Фалька, 47-летний специалист заинтересован в приглашении в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед».
Сегодня L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ», но клуб официально это пока не подтвердил.
Парижский клуб должен заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 7 миллионов евро. Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 238,6 тысячи подписчиков.