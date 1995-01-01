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    Тухель хочет возглавить «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»

    Немецкий тренер Томас Тухель хочет поработать в АПЛ.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 47-летний специалист заинтересован в приглашении в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед».

    Сегодня L’Equipe сообщил об увольнении Тухеля из «ПСЖ», но клуб официально это пока не подтвердил.

    Парижский клуб должен заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 7 миллионов евро. Ожидается, что новым тренером команды станет Маурисио Покеттино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 238,6 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +832

      zarsm 15 минут назад

      Кому этот бездарь нужен? Уже в псж показал что он из себя представляет, с таким то составом еще

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      Рейтинг: +5481

      серега кашин 1 час назад

      тренеры что сами выбирают себе клубы, а так арсенал более правдоподобный вариант

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