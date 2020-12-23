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    Геркус: «Болельщики «Локо» празднуют уход Кикнадзе. Услышали их голос, призывы, давление»

    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова из столичной команды.

    «Неожиданно. Вы сами помните, что председатель совета директоров клуба Анатолий Анатольевич Мещеряков говорил, что совет директоров не будет в этом году собираться. А потом раз, он уже и не председатель.

    Состав совета директоров полностью ушел, теперь другой. Это была их коллективная ответственность, брали на себя круговую поруку. Очевидно, что их попросили освободить свои посты, акционер недоволен управлением клуба, и коль высказывался принцип коллективной ответственности, пришло время ее нести.

    Если болельщики празднуют уход генерального директора, то для них это праздник. Но нужно спрашивать самих болельщиков. Видимо, услышали их голос, призывы, давление, которое оказывалось. Выходит, звучащие голоса возымели действие.

    Замена руководства произведена мастерски. Утечек в прессу до сегодняшнего дня не было. Надо признать, что административные перестановки сделаны качественно», – сказал Кикнадзе в интервью «Р-Спорту».

    • Вчера «Локомотив» объявил об отставке Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
    • Кикнадзе работал в клубе с декабря 2018 года.

    Кикнадзе – о «Локомотиве»: «Это были интересные два года. Думаю, что сделано немало»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1623

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Какие утечки, если взяли и уволили в один день. Это наоборот плохо, то за один день решили и уволили. А так я счастлив )

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      Рейтинг: +2043

      PAREVG. 2 часа назад

      Да мы празднуем уход хохла с грызуном, и ждем что футбольный Бог их покарает...

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