Акинфеев – о ЦСКА: «Единственная партия, в которой я состою»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о включении в список потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.
«Единственная партия, в которой я состою. Не верьте слухам», – подписал Акинфеев фотографию, на которой он указывает на эмблему ЦСКА.
- Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- Игорь – рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА. На его счету боле 650 игр за московский клуб.
- Его трансферная стоимость – 5 миллионов евро.
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Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
Источник: инстаграм Игоря Акинфеева