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  • Акинфеев – о ЦСКА: «Единственная партия, в которой я состою»

Акинфеев – о ЦСКА: «Единственная партия, в которой я состою»

23 декабря 2020, 18:36
9

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о включении в список потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.

«Единственная партия, в которой я состою. Не верьте слухам», – подписал Акинфеев фотографию, на которой он указывает на эмблему ЦСКА.

  • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • Игорь – рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА. На его счету боле 650 игр за московский клуб.
  • Его трансферная стоимость – 5 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

Источник: инстаграм Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
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NewLife
1608741667
! +
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САДЫЧОК
1608742839
Молодец ! Ответил всем и вся и тем , кто очень хотел его там видеть !
Ответить
yarik1_78
1608744491
Куда угодно,только не в ЕР!
Ответить
Ганнибал Лектор
1608749543
Молодец, Игорек! Так их всех!
Ответить
Niko
1608753493
Красава, только не дай заднюю, как у некоторых звёзд случается.
Ответить
BRO_football
1608759180
Знаем мы твою партию! Забыл, как был доверенным лицом Путина на выборах? Это был первый звоночек на пути в Госдуму.
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ALEX ML
1608802375
Депутат и совесть совместить невозможно. Система не позволит
Ответить
zigbert
1608817183
Хорошо что прояснил ситуацию.
Ответить
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