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    Акинфеев – о ЦСКА: «Единственная партия, в которой я состою»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о включении в список потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.

    «Единственная партия, в которой я состою. Не верьте слухам», – подписал Акинфеев фотографию, на которой он указывает на эмблему ЦСКА.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Игорь – рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА. На его счету боле 650 игр за московский клуб.
    • Его трансферная стоимость – 5 миллионов евро.

    Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

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    Источник: инстаграм Игоря Акинфеева

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