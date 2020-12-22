Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

в нашей думе хотят собрать самых тупых и глупых людей страны, по моему страной должны руководить хорошие управленцы, а не хуты и спортсмены, которые и думать то не привыкли
«Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году и сейчас ведет переговоры с потенциальными кандидатами.
Как сообщают «Ведомости», один из них – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
- В список также попали телеведущий Павел Воля, певица Алла Пугачева и другие.
- Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.