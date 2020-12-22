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    Акинфеев – в списке потенциальных кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

    «Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году и сейчас ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

    Как сообщают «Ведомости», один из них – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

    • В список также попали телеведущий Павел Воля, певица Алла Пугачева и другие.
    • Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Ведомости»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии21
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      Рейтинг: +5465

      серега кашин 16 минут назад

      в нашей думе хотят собрать самых тупых и глупых людей страны, по моему страной должны руководить хорошие управленцы, а не хуты и спортсмены, которые и думать то не привыкли

      0
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      Рейтинг: -866

      net zenit1967 > серега кашин 14 минут назад

      там один коля валуев всех перешибет и словами и кулаком!давайте от сайта бомбардир депутатами пошлем аларма пуделя и кпссника!а что поведением и умом как депутаты!сгодятся!

      0
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      Рейтинг: +207

      zaichkin777@gmail.com 23 минуты назад

      Позорище.

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      Рейтинг: +600

      monser08 27 минут назад

      *** там же в футбол не играют, или я чёт пропустил???

      1
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      Рейтинг: +2628

      Из Твери Леха > monser08 33 секунды назад

      Ну как сказать. Они там пинают кое что на буку "х", футболисты тоже пинают. Общее у них определенно есть.

      0
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      Рейтинг: +1673

      Fusballer 47 минут назад

      Дзюба должен быть в Госдуме! И Кокорин!

      1
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      Рейтинг: +3783

      Гавроша 58 минут назад

      Что-то слабый кандидат, в сборной не играет, могли бы получше найти!!!

      0
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      Рейтинг: +4600

      filosof sparty 59 минут назад

      Мдааа...Зашквар

      3
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      Рейтинг: +5346

      nik55 59 минут назад

      правильно---умные люди в думе не нужны

      2
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      Рейтинг: +18700

      silver29 1 час назад

      Не знаю, лично я бы Дрочубу туда выдвинул, тем более он кроме кроссвордов и морского боя может другим видом спорта заняться, умеет время коротать.

      3
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      Рейтинг: +2628

      Из Твери Леха 1 час назад

      Чтобы принимать законы мозг по ходу не нужен, достаточно на кнопку "За" или "против" нажимать, как партия решит. Хоркина, Валуев, теперь этот вот. Всем радоваться)))

      3
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      Рейтинг: +328

      Rainmaker 1 час назад

      Пугачеву в Госдуму?

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