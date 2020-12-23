Штоффельсхаус – о Семине в «Локо»: «Мы были на пути к созданию топ-клуба»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус рассказал о работе с экс-главным тренером клуба Юрием Семиным.

«Не секрет, что у нас иногда расходились мнения. Но мы уважаем друг друга. Мы оба хотели для клуба самого лучшего. И вместе добились успеха. Вот почему тема нового тренера на самом деле не возникала, когда я работал в «Локомотиве». В Германии мы говорим: никогда не меняйте работающую систему.

Как я сказал, в некоторых вопросах мы действительно занимали разные позиции. У нас всегда были страстные дискуссии – после таких обсуждений мы злились друг на друга, но всегда остывали. В конце концов, у нас обоих была одна цель: добиться успеха с командой. И, как мне кажется, мы были на пути к созданию топ-клуба. Жаль, что все так закончилось.

Я запомнил Семина уверенным в себе сильным человеком, который по-настоящему любит «Локо». Он всегда отдавал всего себя клубу», – сказал Штоффельсхаус.