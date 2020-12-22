Алаба признан футболистом года в Австрии

Защитник «Баварии» Давид Алаба в седьмой раз подряд признан футболистом года в Австрии, сообщает сайт мюнхенского клуба.
На награду также претендовали Марсель Забитцер («Лейпциг») и Доминик Собослай («Зальцбург»).
«Это огромная честь. Благодарен за награду», – цитирует Алабу пресс-служба клуба.
- Алаба признавался лучшим футболистом Австрии шесть раз подряд в период с 2011 по 2016 год.
- Рыночная стоимость Алабы – 65 миллионов евро.
- «Бавария» не стала продлевать контракт с австрийцем.
Источник: официальный сайт «Баварии»