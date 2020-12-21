Влашич – лучший футболист 2020 года в России

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России.

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Тренеры, менеджеры и журналисты назвали пятерки лучших, читатели сайта участвовали в опросе.

Игроком года в России был признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорват по итогам голосования набрал 251 балл.

Второе место занял полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (113), третье – Роман Зобнин из «Спартака» (106). Матвей Сафонов из «Краснодара» стал четвертым (98), форвард «Зенита» Артем Дзюба – пятым (82).

В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

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