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Влашич – лучший футболист 2020 года в России

21 декабря 2020, 00:09
10

«Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России.

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Тренеры, менеджеры и журналисты назвали пятерки лучших, читатели сайта участвовали в опросе.

Игроком года в России был признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорват по итогам голосования набрал 251 балл.

Второе место занял полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (113), третье – Роман Зобнин из «Спартака» (106). Матвей Сафонов из «Краснодара» стал четвертым (98), форвард «Зенита» Артем Дзюба – пятым (82).

  • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Аталанта Локомотив Краснодар Россия Дзюба Артем Зобнин Роман Миранчук Алексей Сафонов Матвей Влашич Никола
Комментарии (10)
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Fusballer
1608499699
Опять Гилерме и Заболотного забыли!
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Axe111
1608512956
Очень почётный приз))))))))))))
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_Marqella_
1608526190
Думаю справедливо,думаю так же,жаль газетёнка жёлтая...
Ответить
Урия Гип 2
1608529028
Из Зенита двое в десятке. Зенит плохо играет? Отрыв должен быть не менее 10 очков? Хотя это "Свиновод-Экспресс"!
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mamba9090909
1608535489
Главное, цифры в турнирной таблице. А все эти рейтинги, пыль.
Ответить
vladimir-7
1608541138
Справедливое решение по итогам голосования и поздравляем Николу Влашича со званием "Лучший футболист России 2020 года".
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Черкизовский Кот
1608549701
Не ценят тренеры Сафонова. А зря.
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САДЫЧОК
1608552248
На мой взгляд 1. Барриос 2. Зобнин (хотя , мне он не очень нравится ) 3. Нобоа 4. Миранчук 5. Влашич
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O-Z
1608587182
Позор российскому футболу, когда иностранец лучший.
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