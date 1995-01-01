Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Влашич – лучший футболист 2020 года в России

    «Спорт-Экспресс» провел голосование на звание лучшего футболиста 2020 года в России.

    В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Тренеры, менеджеры и журналисты назвали пятерки лучших, читатели сайта участвовали в опросе.

    Игроком года в России был признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорват по итогам голосования набрал 251 балл.

    Второе место занял полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (113), третье – Роман Зобнин из «Спартака» (106). Матвей Сафонов из «Краснодара» стал четвертым (98), форвард «Зенита» Артем Дзюба – пятым (82).

    • В прошлом году лучшим футболистом России стал Артем Дзюба.

    Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Fusballer 1 час назад

      Опять Гилерме и Заболотного забыли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12324

      alarm 1 час назад

      с дзюбой понятно, скандал. но почему нобоа в 5 не попал - загадка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Fusballer > alarm 1 час назад

      Мало заплатили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1230

      Бoрат > alarm 52 минуты назад

      Ну нельзя же два титула за сезон получать , это несправедливо , а звание " Лучший дрочер " у него вне конкуренции . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -668

      net zenit1967 1 час назад

      это по делу!правильно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3749

      Puddle > net zenit1967 22 минуты назад

      Не всё! Хряк тут каким то боком затесался

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru