Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

В очередной раз подтверждение, что у всех российских клубов только 2 важных матча в году.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, признанный лучшим футболистом России в 2020 году, рассказал о лучшем матче в карьере.
— Какой свой матч назовете лучшим в карьере?
— Бывает, ты провел великолепную встречу по ощущениям, но команда не забила, не победила. И такую игру люди не запомнят. А случается так, что выглядишь не очень хорошо, но забиваешь. У меня в памяти остался матч против «Реала» в Москве (1:0, групповой этап ЛЧ-2018/19 – прим. «Бомбардира»). Наверное, назову его.
— Соответственно, лучший гол – тот ваш победный?
— Нет-нет. Лучший – каждый мяч в дерби. Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку».
- Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Николы – 25 миллионов евро.
Влашич – лучший футболист 2020 года в России