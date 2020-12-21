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  • Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

21 декабря 2020, 00:33
11

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, признанный лучшим футболистом России в 2020 году, рассказал о лучшем матче в карьере.

— Какой свой матч назовете лучшим в карьере?

— Бывает, ты провел великолепную встречу по ощущениям, но команда не забила, не победила. И такую игру люди не запомнят. А случается так, что выглядишь не очень хорошо, но забиваешь. У меня в памяти остался матч против «Реала» в Москве (1:0, групповой этап ЛЧ-2018/19 – прим. «Бомбардира»). Наверное, назову его.

— Соответственно, лучший гол – тот ваш победный?

— Нет-нет. Лучший – каждый мяч в дерби. Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку».

  • Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Николы – 25 миллионов евро.

Влашич – лучший футболист 2020 года в России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Реал Спартак ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (11)
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Павелий
1608501719
В очередной раз подтверждение, что у всех российских клубов только 2 важных матча в году.
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Каратель помойников
1608524552
ещё один в упоротость ударился)
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piligrim1986
1608524567
вот эт он убогий....
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DENZILLO-Спартак
1608543212
ещё один клоун, у которого спартак вызывает дрист. Вы бы лучше в европе доказывали свою состоятельность, а не в нашем болоте!
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NewLife
1608543363
Разумно. Респект !
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