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    Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, признанный лучшим футболистом России в 2020 году, рассказал о лучшем матче в карьере.

    — Какой свой матч назовете лучшим в карьере?

    — Бывает, ты провел великолепную встречу по ощущениям, но команда не забила, не победила. И такую игру люди не запомнят. А случается так, что выглядишь не очень хорошо, но забиваешь. У меня в памяти остался матч против «Реала» в Москве (1:0, групповой этап ЛЧ-2018/19 – прим. «Бомбардира»). Наверное, назову его.

    — Соответственно, лучший гол – тот ваш победный?

    — Нет-нет. Лучший – каждый мяч в дерби. Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку».

    • Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Николы – 25 миллионов евро.

    Влашич – лучший футболист 2020 года в России

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4056

      Павелий 35 минут назад

      В очередной раз подтверждение, что у всех российских клубов только 2 важных матча в году.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12324

      alarm 58 минут назад

      вот такими и должны быть слова лучшего футболиста страны. стыдно за спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10270

      Persona_non_Grata > alarm 44 минуты назад

      Приоритеты расставлены . Обычно ценится то , что дается с бОльшим трудом , отсюда вывод , что Спартаку забить сложнее и ПОЧЕТНЕЕ чем Реалу !!! ))))))))
      И это СЛОВА ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА СТРАНЫ !!!

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      Рейтинг: +3441

      mopecekca > alarm 43 минуты назад

      потому что твою команду он в *** не ставит, ***** ты гнойный

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      Рейтинг: +12324

      alarm > mopecekca 32 минуты назад

      зато очень даже вставляет *** в ваш спортаг. гы-гы!

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      Рейтинг: +3749

      Puddle > Persona_non_Grata 27 минут назад

      ты вроде хороший хряк, но наивный как юнец! Ну где рылы, а где Реал? Ну гы-гы-гы!

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