Влашич: «Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку». Каждый мяч в дерби – лучший»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, признанный лучшим футболистом России в 2020 году, рассказал о лучшем матче в карьере.

— Какой свой матч назовете лучшим в карьере?

— Бывает, ты провел великолепную встречу по ощущениям, но команда не забила, не победила. И такую игру люди не запомнят. А случается так, что выглядишь не очень хорошо, но забиваешь. У меня в памяти остался матч против «Реала» в Москве (1:0, групповой этап ЛЧ-2018/19 – прим. «Бомбардира»). Наверное, назову его.

— Соответственно, лучший гол – тот ваш победный?

— Нет-нет. Лучший – каждый мяч в дерби. Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку».

Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость Николы – 25 миллионов евро.

Влашич – лучший футболист 2020 года в России