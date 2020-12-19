Тарасов попрощался с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов произнес прощальную речь в раздевалке «Рубина» после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», – сказал Тарасов.
- У футболиста в декабре истек контракт с клубом.
- 33-летний Тарасов выступал за «Рубин» с февраля и провел 13 матчей.
- По информации «Бизнес Online», в его услугах заинтересованы «Химки» и «Урал».
Источник: Ютуб-канал «Рубина»