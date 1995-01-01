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    Тарасов попрощался с «Рубином»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов произнес прощальную речь в раздевалке «Рубина» после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», – сказал Тарасов.

    • У футболиста в декабре истек контракт с клубом.
    • 33-летний Тарасов выступал за «Рубин» с февраля и провел 13 матчей.
    • По информации «Бизнес Online», в его услугах заинтересованы «Химки» и «Урал».

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    Источник: Ютуб-канал «Рубина»

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