Тарасов попрощался с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов произнес прощальную речь в раздевалке «Рубина» после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», – сказал Тарасов.