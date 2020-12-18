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  • Габулов: «В начале 2000-х в России было около 150 профессиональных клубов. Сегодня – около 100»

Габулов: «В начале 2000-х в России было около 150 профессиональных клубов. Сегодня – около 100»

18 декабря 2020, 10:59
1

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о необходимости проведения системных реформ в российском футболе.

– Нельзя рассматривать лимит на легионеров в отрыве от изменений, которые необходимы нашему футболу прямо сейчас. Системные реформы назрели в целом — не только в РПЛ, а в первую очередь в ФНЛ и ПФЛ.

Сегодня в России — около 100 профессиональных клубов. В Германии – около 150 плюс 80 полупрофессиональных при населении в 1,7 раз меньше, чем в нашей стране. Кстати, ещe в начале 2000-х мы были на уровне 150 клубов.

Сейчас в России большое внимание уделяется детско-юношеским академиям, но в итоге мы получаем выпускников, которым физически не хватает места для трудоустройства. Наоборот, нужно больше профессиональных клубов как минимум в ПФЛ и ФНЛ. Но необходимо создать в лигах такие условия, чтобы эти клубы начали зарабатывать.

При этом от количества клубов напрямую зависит количество футболистов в стране. Чем больше профессиональных игроков, тем выше конкуренция между ними во всех лигах, а следовательно — больше выбор у главного тренера сборной России.

— Нужно ли расширять РПЛ?

— Я за расширение РПЛ, но только за счeт качественных клубов с высоким уровнем инфраструктуры. Считаю, что государственных денег в футболе быть не должно — нужно привлекать частные средства.

Когда клубы слезут с бюджетной иглы, а к управлению придeт бизнес, уровень конкуренции возрастeт, зарплаты и цены на трансферы станут рыночными. Если начнeм сейчас, то лет через десять этого добьeмся.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Габулов Владимир
Комментарии (1)
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petrucho-spb
1608283897
Раньше и ларьков было больше. Главное не количество.
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