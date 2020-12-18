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  • Главные новости дня. Левандовски – лучший футболист мира, Тедеско может уйти из «Спартака» зимой

Главные новости дня. Левандовски – лучший футболист мира, Тедеско может уйти из «Спартака» зимой

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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_Marqella_
1608270626
Да,не...как бы не хейтели Тодеско,дайте поработать,хватит тренеров менять...Нам нужен сильный Спартак....то что я вчера видела...ну такое..Спартак в 5 защитников играет,вы серьёзно???
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