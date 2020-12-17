The Telegraph: CAS одобрил санкции WADA против России. Сборную отстранят от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) одобрил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), сообщает The Telegraph.
Cанкции со стороны WADA точно затронут чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.
- В декабре 2019 года исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Сборные России были отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
Источник: The Telegraph