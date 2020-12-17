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    The Telegraph: CAS одобрил санкции WADA против России. Сборную отстранят от ЧМ-2022

    Спортивный арбитражный суд (CAS) одобрил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), сообщает The Telegraph.

    Cанкции со стороны WADA точно затронут чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.

    • В декабре 2019 года исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Сборные России были отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии35
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      Рейтинг: +491

      кран 41 минуту назад

      п-и-д-а-р-асы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -843

      Аденн 1 час назад

      пусть милерок газ всем поотключает.

      0
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      Рейтинг: +11777

      KLIM777 1 час назад

      да нашим никакой допинг не поможет

      2
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      Рейтинг: +30

      чаппай 2 часа назад

      Награда нашла героев! Спортсмены вне политики? Вечно языки в жопе. Радуйтесь и дальше миллионам, скоро они закончатся и пойдёте на вилы вместе с теми, кто вам их платил. Крысы, соревнуетесь теперь между собой и ВАШИМ президентом. В догонку нужно запретить овечкиным и прочим путинтимовцам выступать в НХЛ и прочих лигах и турнирах. До этих подлецов, молча или не молча поддерживающих путинский режим иначе не достучаться

      -2
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      Рейтинг: +411

      kosmonaft > чаппай 2 часа назад

      вали из страны пусть тебя там в жопу долбят зато сыр будет

      -1
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      Рейтинг: +30

      чаппай > kosmonaft 2 часа назад

      Вас, дурачков, долбят, и будут долбить, пока жить по человечески не научитесь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      kosmonaft > kosmonaft 1 час назад

      я живу отлично а таких питухов как ты нужно или сжигать или депортировать ну на кройняк на опыты вместо крыс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      чаппай > kosmonaft 1 час назад

      Ты не знаешь, что такое жить отлично. Вами кучка шакалов жопу вытирает, говорит, что это отлично и вы впереди планеты всей, а вы, в силу недалеко ума и слабенького интеллекта, и рады! Из моей страны ты меня заеьешься депортировать

      -3
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      Рейтинг: -136

      Спартач80 > чаппай 1 час назад

      Я ему помогу,поедешь к "честной власти" чубатой,на Украину...

      1
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      Рейтинг: +411

      kosmonaft > чаппай 1 час назад

      тогда сожгём от тебя толку нету если ты заработать не можешь значит ты некчёмный зря родившийся петух жечь таких беспомощных

      0
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      ...
      Рейтинг: +1998

      SunRomeS > kosmonaft 1 час назад

      Не обращай внимание, у хохлобота пукан от радости дымится, вот-вот бомбанет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      чаппай > kosmonaft 1 час назад

      Логика конечно да, типичный холуйский электорат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      чаппай > SunRomeS 1 час назад

      Ребята, пока! Мозгов нет, но вы держитесь! Это только цветочки!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1998

      SunRomeS > чаппай 1 час назад

      Да, зато ты весь такой в мозгах, хотя сильно сомневаюсь, там масса другого цвета походу, без сыра 6лет сидишь...

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      чаппай > SunRomeS 1 час назад

      Нет, *****, говно буду жрать, которое вам как сыр продают. Про сыр это чтобы вам недалёким понятней было, о чем речь, но вы и тут не сообразили. Задумайтесь. Или попросите, чтобы вам объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2189

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Допинг им в задницу, чтобы она горела вечно.

      2
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      Рейтинг: +30

      чаппай > Бомбардиръ 2 часа назад

      Нашим прекрасным спортсменам и руководителям? Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2189

      Бомбардиръ > чаппай 2 часа назад

      Наши футболисты в применении допинга не были замечены, поэтому речь идёт о ******* CAS.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      чаппай > Бомбардиръ 2 часа назад

      Я Крым себе тоже не забирал, новичком людей не травил, какого хрена я 6 лет не могу нормальный сыр в магазе купить? Все бездействовали, когда в спортивном руководстве были путлеровские патриоты-коррупционеры- допингисты, и отвечать все вместе за это будут! Иначе из ваты нормальных людей не сделать, иначе болванов не научить выбирать себе честную власть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      Руслан ДСЛЦЗ > чаппай 1 час назад

      на работу устройся и купи себе сыра наконец)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1136

      ruded 2 часа назад

      Усатый доволен - еще четыре года можно зарплату получать не напрягаясь.

      6
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      Рейтинг: +50

      SaturnuS 2 часа назад

      КОВИД никто не отменял, еще посмотрим как Вы ЧМ проведете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16511

      slavutiq70 2 часа назад

      Что не как с Крымом не успокоятся???один хер назад не получат,,,

      4
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      ...
      Рейтинг: +30

      чаппай > slavutiq70 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё как получат. Путлер не вечен

      -6
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      Рейтинг: +30

      чаппай 2 часа назад

      олйуХ как знал, прессуху за несколько часов до замечательной новости провел

      0
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      Рейтинг: +295

      99-й 2 часа назад

      Зря стараетесь пиндосы! Мы сами самоустраница сможем!)))

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