The Telegraph: CAS одобрил санкции WADA против России. Сборную отстранят от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) одобрил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), сообщает The Telegraph.

Cанкции со стороны WADA точно затронут чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.