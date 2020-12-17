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  • The Telegraph: CAS одобрил санкции WADA против России. Сборную отстранят от ЧМ-2022

The Telegraph: CAS одобрил санкции WADA против России. Сборную отстранят от ЧМ-2022

17 декабря 2020, 17:59
21

Спортивный арбитражный суд (CAS) одобрил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), сообщает The Telegraph.

Cанкции со стороны WADA точно затронут чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, летние Олимпийские игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.

  • В декабре 2019 года исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Сборные России были отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Источник: The Telegraph
Россия Россия
Комментарии (21)
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acor94
1608217752
мы проведем свой ЧМ-2022 с беларусами и монголами
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kosmonaft
1608217755
разбомбить этих пидоров
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De_Frenki
1608217962
слава богу...позору меньше
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derrik2000
1608218004
ДО 1952 года ВООБЩЕ не участвовали ни в каких там олимпиадах-шмалимпиадах... И - НИЧЕГО! Спортсменов, ВЕЛИКИХ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, которые были в стране ДО 1952 года, всё равно помним и любим. И ГОРДИМСЯ ИМИ!
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99-й
1608218101
Зря стараетесь пиндосы! Мы сами самоустраница сможем!)))
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slavа0508
1608219121
Что не как с Крымом не успокоятся???один хер назад не получат,,,
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SaturnuS
1608219123
КОВИД никто не отменял, еще посмотрим как Вы ЧМ проведете.
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ruded
1608219152
Усатый доволен - еще четыре года можно зарплату получать не напрягаясь.
Ответить
кран
1608225261
п-и-д-а-р-асы
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mp7700
1608234945
НасРать! У нас зенит, чемпион всех чемпионов и дзюба лучший русский нападающий))
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