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  • РПЛ. «Локомотив» уступил «Химкам» и опустился на восьмое место

РПЛ. «Локомотив» уступил «Химкам» и опустился на восьмое место

17 декабря 2020, 19:50
59

Игорь Черевченко с «Химками» вырвал победу над своим бывшим клубом «Локомотивом». Решающий гол забил арендованный у «Ростова» Александр Долгов.

Химчане продлили серию без поражений до шести матчей. «Локомотив» опустился в таблице на восьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян (Долгов, 65), Трошечкин, Дядюн (Тихонов, 66), Конате.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев (Камано, 89), Крыховяк, Лисакович (Эдер, 76).

Предупреждения: Корян, 44 – Куликов, 57; Райкович, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
Комментарии (59)
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zra78
1608223909
Отлично!!!! Я вскочил от радости с дивана когда Химки третий забили!!!!
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Князев
1608224034
Где моя поганая метла???Гнать грызуна, Мещерякова и Николича!!!
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Январь 59
1608224132
Вчера читал прогноз от Бубнова, и когда прочитал , что Химки победят , ну просто не поверил. Сегодня когда Химки забили третий гол, смеялся как ребёнок. Ай да Локо, ай да Николич, Ай да Кикнадзе. Николича и Кикнадзе в отставку - сегодня , а не завтра.
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PAREVG.
1608224153
Хохол и грызун, ваши действия???? Я бы уволился...
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xkixerx
1608224216
УРААААААА Радовался как никто победе Химок!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ Еще один шажочек к увольнению ублюдков из клуба!
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житель СПб
1608224224
Локо, что с вами? Одна из лучших команд Лиги безвольно теряет очки... Нанесли в 2 раза меньше ударов, чем Химки, во 2 тайме - ни одного удара в створ ворот? Николича - на выход, срочно! Команде надо отдохнуть и перезагрузиться. Антон - а с тобой то что? Ты же лидер команды!
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O-Z
1608226100
Всё по плану, уверен этому поражению радуются многие болельщики Локо, в надежде уберут всё руководство. А Химки с победой!
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Кузьмич на трибуне
1608226354
Химки в очередной раз удивили. Когда Химки обыграли Быков , казалось, что Быки просто поплыли, ан нет это заслуга Химок. Химки с победой. И очень жду отставку Кикнадзе. Не каждый журналист может быть директором футбольного клуба. В отставку с характеристикой неудачника.
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Вомбат
1608228392
Что еще нужно боссам РЖД, чтобы уволить Кикнадзе? Ах да, интересоваться футболом. Вопрос, на фиг вы содержите такую дорогую цацку как футбольный клуб, если им не интересуетесь?
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portero
1608229910
Локо сошёл с рельс, без Шпалыча просто беда...
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