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    РПЛ. «Локомотив» уступил «Химкам» и опустился на восьмое место

    Игорь Черевченко с «Химками» вырвал победу над своим бывшим клубом «Локомотивом». Решающий гол забил арендованный у «Ростова» Александр Долгов.

    Химчане продлили серию без поражений до шести матчей. «Локомотив» опустился в таблице на восьмое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

    «Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян (Долгов, 65), Трошечкин, Дядюн (Тихонов, 66), Конате.

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев (Камано, 89), Крыховяк, Лисакович (Эдер, 76).

    Предупреждения: Корян, 44 – Куликов, 57; Райкович, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии39
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      Рейтинг: +2419

      Кузьмич на трибуне 24 минуты назад

      Химки в очередной раз удивили. Когда Химки обыграли Быков , казалось, что Быки просто поплыли, ан нет это заслуга Химок. Химки с победой. И очень жду отставку Кикнадзе. Не каждый журналист может быть директором футбольного клуба. В отставку с характеристикой неудачника.

      3
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      Рейтинг: +955

      O-Z 28 минут назад

      Всё по плану, уверен этому поражению радуются многие болельщики Локо, в надежде уберут всё руководство. А Химки с победой!

      5
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      Рейтинг: +26

      Риш 30 минут назад

      меняйте руководство

      1
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      Рейтинг: +1607

      Fusballer 31 минуту назад

      Черевченко - в Спартак?))))

      1
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      Рейтинг: +26

      Риш 33 минуты назад

      Сдали матч пи....ц

      0
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      Рейтинг: +1999

      PAREVG. 37 минут назад

      Если Белозерову интересно, куда и на что тратятся деньги РЖД, а ему должно быть интересно, то он, обязан вызвать хохла на ковер, устроить разнос, и уволить всех виновных, хохла, грызуна, и Николича.

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      Рейтинг: +1482

      Валерий2705 39 минут назад

      Ахаха, привет Кикнадза...

      1
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      Рейтинг: -843

      Аденн 46 минут назад

      Локомотив пошел под откос. Часом, не сливают Николича.

      2
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      Рейтинг: +9786

      ilichkadr > Аденн 40 минут назад

      Николича пока особо не за что сливать, а вот на грузина вполне похоже.

      0
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      Рейтинг: +1406

      Sviro > Аденн 40 минут назад

      Я уже высказывал такое предположения после 0 - 5 от Краснодара

      1
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      Рейтинг: -843

      Аденн > ilichkadr 31 минуту назад

      а николич не грузина ли ставленник.

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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 46 минут назад

      И ЭТО проигрывая по ходу матча ДВА РАЗА, в отсутствие "мотора" команды Глушакова и отлично игравшего в предыдущих матчах Казанцева!

      Канате сегодня отыграл выше всяких похвал!
      Молодец!

      P.S. Лысый уже пакует чемоданы, или решат дать ему ещё шанс???

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      Рейтинг: +2426

      sobaka120982 > derrik2000 29 минут назад

      нет.просто собирает пакет.до спартака рукой подать)))))))

      2
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      Рейтинг: +1854

      prtcs 48 минут назад

      Опять поезд пошел под откос...

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