РПЛ. «Локомотив» уступил «Химкам» и опустился на восьмое место

Игорь Черевченко с «Химками» вырвал победу над своим бывшим клубом «Локомотивом». Решающий гол забил арендованный у «Ростова» Александр Долгов.

Химчане продлили серию без поражений до шести матчей. «Локомотив» опустился в таблице на восьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 15; 1:1 – Корян, 26 (с пенальти); 1:2 – Мурило, 37; 2:2 – Кухарчук, 85; 3:2 – Долгов, 90+3.

«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян (Долгов, 65), Трошечкин, Дядюн (Тихонов, 66), Конате.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев (Камано, 89), Крыховяк, Лисакович (Эдер, 76).

Предупреждения: Корян, 44 – Куликов, 57; Райкович, 83.

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