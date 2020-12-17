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  • Полиция возбудила уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

17 декабря 2020, 13:22
9

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили возбуждение уголовного дела по факту произошедшего в начале матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

В ведомстве сообщили о расследовании обстоятельств конфликта между фанатами двух команд на трибунах «Газпром Арены».

В стычке, по данным МВД, участвовали около 35 фанатов «Спартака» и около 50 болельщиков «Зенита». Она была прекращена силами правоохранителей.

«После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии. По факту конфликта между болельщиками двух команд… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», – говорится в сообщении МВД.

Сейчас устанавливаются личности подозреваемых, участвовавших в конфликте во время матча.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (9)
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plehanov6
1608204579
Не надо быть пророком, чтобы заранее знать, кого закроют, а кого отпустят "за отсутствием состава преступления"!!! газпром рулит!
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paracetamol
1608206534
Питерские Кресты куда как комфортнее свинарника.
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Ilya26
1608221250
Мразь болотная просто перевозбудилась на сперме дзюбы, вот у них и крышка поехала
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Ilya26
1608221409
Много где поездил со Спартаком, но таких мразей конченный как в бомжатнике походу нигде нет, Дзюба и впрямь их капитан
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Главное Спартак без ЛЧ
1608229916
Всех фанатом Спартака надо кастрировать! =)))))
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petrucho-spb
1608233418
Не надо писать хрень, лично видел как болела Спартака сидел напротив Петровского в ресторане после 5-1 в хлам выкрикивал хрень, его пальцем никто не трогал. Везде есть люди адекватные и в Москве и в Питере. А фанатская тема это отдельная пища для размышления.
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