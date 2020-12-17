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    Полиция возбудила уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

    В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили возбуждение уголовного дела по факту произошедшего в начале матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

    В ведомстве сообщили о расследовании обстоятельств конфликта между фанатами двух команд на трибунах «Газпром Арены».

    В стычке, по данным МВД, участвовали около 35 фанатов «Спартака» и около 50 болельщиков «Зенита». Она была прекращена силами правоохранителей.

    «После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии. По факту конфликта между болельщиками двух команд… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», – говорится в сообщении МВД.

    Сейчас устанавливаются личности подозреваемых, участвовавших в конфликте во время матча.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: -87

      Ilya26 1 час назад

      Много где поездил со Спартаком, но таких мразей конченный как в бомжатнике походу нигде нет, Дзюба и впрямь их капитан

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      Рейтинг: -87

      Ilya26 1 час назад

      Мразь болотная просто перевозбудилась на сперме дзюбы, вот у них и крышка поехала

      1
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      Мне даже немножко юных хрюшек стало жалко. Небось сунули пятачки в подушку, грустно похрюкивают... Даже в школу не пошли

      -1
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      Рейтинг: -1211

      зинет недоклуб 5 часов назад

      50 на 35 человек позорище не болелы зенета животные питерские вас обосать там надо было мразотт

      -1
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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      Питерские Кресты куда как комфортнее свинарника.

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      Рейтинг: +14627

      vladimir-7 > paracetamol 5 часов назад

      Нет. Магадан или Воркута, вот им куда.

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      Рейтинг: -1211

      зинет недоклуб > paracetamol 5 часов назад

      сказала шлюхаа сидя с дивана комнатный ты питух забейся там уже кухоный эксперт ты там был скажи? да такое сыкло как ты с компа только смелая по жизни вафля

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      Рейтинг: +524

      plehanov6 6 часов назад

      Не надо быть пророком, чтобы заранее знать, кого закроют, а кого отпустят "за отсутствием состава преступления"!!! газпром рулит!

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      Рейтинг: +4662

      Каратель > plehanov6 4 часа назад

      А потом ещё скажут, что питерских девчонок снасильничали)

      2
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      Рейтинг: +160

      свинка справеднутости 6 часов назад

      Надо было не дела возбуждать, а 0πи3дюливать ОМОНом, не отходя от кассы, прямо на стадионе

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      Рейтинг: +612

      ВасяК > свинка справеднутости 2 часа назад

      Молодцы,гости приехали,а вы мало что безопасность не обеспечили,так всю вину в организации перевели,на фанов Спартака!!!В Москве такого не бывает!!!Культурная столица!!!Сам был,и знаю как у вас встречают,и провожают!!!

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