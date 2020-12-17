Полиция возбудила уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили возбуждение уголовного дела по факту произошедшего в начале матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

В ведомстве сообщили о расследовании обстоятельств конфликта между фанатами двух команд на трибунах «Газпром Арены».

В стычке, по данным МВД, участвовали около 35 фанатов «Спартака» и около 50 болельщиков «Зенита». Она была прекращена силами правоохранителей.

«После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии. По факту конфликта между болельщиками двух команд… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», – говорится в сообщении МВД.

Сейчас устанавливаются личности подозреваемых, участвовавших в конфликте во время матча.